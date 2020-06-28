В Нидерландах опровергли сообщения о пришедшей из России радиации

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Специалисты Национального института здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов опровергли данные о том, что источником радиации в Северной Европе стала Россия, утверждается, напротив, что точную страну происхождения радиоактивных веществ установить нельзя.

Ранее в пятницу в ряде СМИ появились сообщения о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение. Также сообщалось, что, согласно расчетам Национального института здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов, эти изотопы якобы поступили со стороны России, и что причиной произошедшего может быть разгерметизация топливного элемента в реакторе какой-либо АЭС.

Официальный представитель концерна "Росэнергоатом" (оператора всех российских АЭС, входящего в госкорпорацию "Росатом") сообщил РИА Новости, что никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, а радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям.

В воскресенье нидерландский институт выпустил новое заявление, в котором отметил, что некоторые СМИ ранее, возможно, из-за ошибки в переводе с нидерландского языка, написали о том, что источником радионуклидов стала Россия, и оттуда они якобы попали в Европу . Специалисты опровергли эту версию.

"Институт здравоохранения утверждает, что радионуклиды переместились по направлению с западной части России в Скандинавию, но на данный момент нельзя определить конкретную страну происхождения (радиации - ред.)", - говорится в заявлении.

В институте отметили, что в первой половине июня в Норвегии датчики зафиксировали йод-131, при этом Швеция Финляндия выявили цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103. Специалисты RIVM утверждают, что выброс радионуклидов произошел в результате деятельности человека. Однако количество радиации было "очень низким" и не оказало пагубного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.