Проценко прокомментировал сообщения о мешках для трупов в Коммунарке

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Главврач больницы в Коммунарке Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о том, что недалеко от больницы прохожие нашли пакеты для перевозки трупов с медицинскими картами умерших.

Ранее в сети появилась информация о том, что прохожие нашли возле больницы в Коммунарке якобы пакеты с медкартами и документацией по умершим пациентам, бирки от трупов и зараженную кровь.

"Я хочу прокомментировать публикации, которые появились сейчас в сети. За пределами нашей территории, в километре от больницы обнаружены пакеты для перевозки тел умерших. Сообщения о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствует действительности", - написал Проценко в Facebook

Главврач подчеркнул, что полиция уже выясняет, как за пределы больницы попали пакеты.

"Процедура выдачи тел умерших строго регламентирована законом. Вся необходимая информация и документация об алгоритме, а также тех, кому они были выданы, имеется в больнице и передана правоохранительным органам для установления причин произошедшего", - написал Проценко.