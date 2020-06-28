Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573598719.html
Проценко прокомментировал сообщения о мешках для трупов в Коммунарке
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о том, что недалеко от больницы прохожие нашли пакеты для перевозки трупов с медицинскими... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T23:59
распространение нового коронавируса
денис проценко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
коммунарка (москва)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570925739_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_ea4a684947979ca8e5701c17d31d842d.jpg
https://ria.ru/20200627/1573550366.html
"....недалеко от больницы прохожие нашли пакеты для перевозки трупов с медицинскими картами умерших...". У прохожих не было телефонов, чтобы снять свою "находку" на камеру? А у "прохожих" фамилии случаем не навальный и гозман?
43
- А вдоль дороги - мёртвые с косами стоят, и тишина! - И где ж такое есть? - Где – где, в Караганде… - Брехня…а…а…
13
11
россия
коммунарка (москва)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570925739_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_ea4a684947979ca8e5701c17d31d842d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570925739_333:0:3000:2000_1400x0_80_0_0_c5947431056e8ea22c72bf8466609939.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570925739_653:0:2653:2000_1400x0_80_0_0_a721cbd5543c35f8780f820c88361326.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, коммунарка (москва), происшествия

Проценко прокомментировал сообщения о мешках для трупов в Коммунарке

23:54 28.06.2020 (обновлено: 23:59 28.06.2020)
25330
© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинГлавный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о том, что недалеко от больницы прохожие нашли пакеты для перевозки трупов с медицинскими картами умерших.
Ранее в сети появилась информация о том, что прохожие нашли возле больницы в Коммунарке якобы пакеты с медкартами и документацией по умершим пациентам, бирки от трупов и зараженную кровь.
"Я хочу прокомментировать публикации, которые появились сейчас в сети. За пределами нашей территории, в километре от больницы обнаружены пакеты для перевозки тел умерших. Сообщения о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствует действительности", - написал Проценко в Facebook.
Главврач подчеркнул, что полиция уже выясняет, как за пределы больницы попали пакеты.
"Процедура выдачи тел умерших строго регламентирована законом. Вся необходимая информация и документация об алгоритме, а также тех, кому они были выданы, имеется в больнице и передана правоохранительным органам для установления причин произошедшего", - написал Проценко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник
27 июня, 10:38Распространение нового коронавируса
В больнице в Коммунарке лечатся почти 300 пациентов
130193072335
Обсудить 11
Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыКоммунарка (Москва)Происшествия
Популярные комментарии
"....недалеко от больницы прохожие нашли пакеты для перевозки трупов с медицинскими картами умерших...". У прохожих не было телефонов, чтобы снять свою "находку" на камеру? А у "прохожих" фамилии случаем не навальный и гозман?
29 июня, 07:29
strannik_4691
23100125
- А вдоль дороги - мёртвые с косами стоят, и тишина! - И где ж такое есть? - Где – где, в Караганде… - Брехня…а…а…
29 июня, 07:18
Aleksandr63s
1020001
Рекомендуем
Девушка на одной из улиц в Москве
Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне
Отдых горожан в парках Москвы
Врач рассказала о связи между шашлыком и развитием рака
Наталья Поклонская
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
Большинство городских жителей к концу 2024 г обеспечат питьевой водой
Россиянам напомнили, какая вода самая полезная
Вакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
Врачи рассказали о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19
Угон автомобиля
Названы шесть признаков готовящегося угона автомобиля
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Диетолога озаботило состояние похудевшего на сто килограммов Фадеева
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
Ракета "Ангара" оказалась в три раза дороже "Протона"
Военная техники перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Китайская газета оценила "смертоносные машины" на параде Победы в Москве
Люди отдыхают у фонтана Дружба народов на ВДНХ в Москве
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Нефтяные вышки в США
Американский добытчик сланцевой нефти Chesapeake объявил о банкротстве
Площадь Независимости в Киеве
Украинскую книгу о конституции высмеяли за упоминание шумеров
Социальная сеть Facebook
Скоро начнется "охота на русских": опасную свободу ликвидируют
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Мир перевернулся: Германия готовит санкции против США
Самолет Ан-2
В Приморье будут выпускать двухмоторный самолет на базе Ан-2
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44На Филиппинах ищут 14 человек, пропавших после столкновения двух судов
08:42ФАС признала рекламу концерта Элджея в Челябинске ненадлежащей
08:40Цены на нефть марки Brent упали до 40,18 доллара за баррель
08:40СМИ: финансирование нацпроектов могут сократить на 140 миллиардов рублей
08:36Защита Шамсутдинова намерена просить о рассмотрении дела присяжными
08:33Полиция завела дело после жестокого убийства хаски в Челябинской области
08:33В Южной Корее выявили 42 новых случая COVID-19
08:29В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
08:26СМИ: Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков
08:23Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
08:22В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
08:19В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
Лента новостейМолния