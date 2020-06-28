США и Китай ведут серьезную борьбу за передел мира, считает Лукашенко

По словам Лукашенко, КНР уже встала вровень с США, и американцы "почувствовали опасность", начали "терять позиции". Как отметил белорусский лидер, началась торговая война, которая "себя очень показала в прошлом году и начале этого".

"Кто бы мог подумать, что эта мощная держава не выдержала этого напора. Ко времени задать вопрос: эта пандемия - это рукотворное мероприятие? Я не знаю. Вы подумайте. То есть не специально ли это было создано для того, чтобы, столкнувшись лбами, Китай и Америка переделили мир и "пристегнули" к себе другие страны? Основа - экономика… Главная причина этого конфликта лежит в экономике. Нужны маржинальные рынки сбыта, а их не хватает. Начали делить существующие", - высказал мнение Лукашенко.