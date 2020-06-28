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США и Китай ведут серьезную борьбу за передел мира, считает Лукашенко
США и КНР ведут серьезную борьбу за передел мира, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T23:49
майк помпео
дональд трамп
александр лукашенко
китай
белоруссия
сша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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майк помпео, дональд трамп, александр лукашенко, китай, белоруссия, сша, в мире

США и Китай ведут серьезную борьбу за передел мира, считает Лукашенко

23:49 28.06.2020
2715
© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 28 июн - РИА Новости. США и КНР ведут серьезную борьбу за передел мира, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Вы, наверное, заметили, что идет очень серьезная борьба за передел мира. На политической карте мира появилось новое государство - мощное, которое, может, и нехотя, но бросило вызов монополисту - Соединенным Штатам Америки. И это государство - Китайская Народная Республика. Там мощная ядерная держава… Они все делают независимо: они ворвались в космос, они освоили самое современное оружие. И эта экономика - по экспорту первая, по производству - вторая после Америки. Конечно, американцев это беспокоит, они спохватились. Что такое потерять монополию? Это стать беднее", - заявил Лукашенко в пятницу во время встречи с представителями Минской области. Фрагмент встречи показал телеканал "Беларусь 1" в воскресенье.
По словам Лукашенко, КНР уже встала вровень с США, и американцы "почувствовали опасность", начали "терять позиции". Как отметил белорусский лидер, началась торговая война, которая "себя очень показала в прошлом году и начале этого".
Глава государства признался, что иногда симпатизирует президенту США Дональду Трампу, но не может согласиться с тем, что тот "открыл все фронты и воюет со всем миром".
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"Когда его госсекретарь (Майк Помпео – ред.) был у меня, мы с ним обсуждали эту тему, и я ему задал вопрос, когда один на один встречались: "Вы зачем воюете со всем миром? Это вам плохо обойдется. Зачем вы открыли фронт против России?" В военном отношении Россия - страна мощная, и ядерное оружие (имеет – ред.)", - заметил Лукашенко.
По его словам, американцы активизировали все силы вокруг Китая и подстегивают "раздрай" внутри страны.
Глава Белоруссии также упомянул об убийстве в США полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, после чего в этой стране начались протесты. Президент считает, что это происшествие стало лишь триггером, однако не причиной волнений. Он пояснил, что мощная страна показала неспособность бороться с пандемией коронавируса COVID-19, и 60 миллионов человек остались без работы - преимущественно темнокожие.
"Кто бы мог подумать, что эта мощная держава не выдержала этого напора. Ко времени задать вопрос: эта пандемия - это рукотворное мероприятие? Я не знаю. Вы подумайте. То есть не специально ли это было создано для того, чтобы, столкнувшись лбами, Китай и Америка переделили мир и "пристегнули" к себе другие страны? Основа - экономика… Главная причина этого конфликта лежит в экономике. Нужны маржинальные рынки сбыта, а их не хватает. Начали делить существующие", - высказал мнение Лукашенко.

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20231140
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Майк ПомпеоДональд ТрампАлександр ЛукашенкоКитайБелоруссияСШАВ мире
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