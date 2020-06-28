Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573598619.html
Грузия разрешила иностранцам остаться в стране до конца июля
Грузинские власти разрешили легально оставаться в стране до 31 июля иностранцам и лицам без гражданства, которые не смогли своевременно уехать из-за пандемии... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T23:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571802674_0:199:2935:1849_1400x0_80_0_0_40becc45c4879eb4c8baaa54237beff0.jpg
https://ria.ru/20200625/1573467922.html
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571802674_0:199:2935:1849_1400x0_80_0_0_40becc45c4879eb4c8baaa54237beff0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571802674_102:0:2831:2047_1400x0_80_0_0_c690dc0aec611afd4b563d2ba2a3bfcd.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571802674_443:0:2490:2047_1400x0_80_0_0_d601c8b45d84a295b8c5e607b6aa661b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, грузия, в мире

Грузия разрешила иностранцам остаться в стране до конца июля

23:41 28.06.2020
561
© Sputnik / Перейти в фотобанкСитуация в Тбилиси
Ситуация в Тбилиси
© Sputnik
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 28 июн - РИА Новости. Грузинские власти разрешили легально оставаться в стране до 31 июля иностранцам и лицам без гражданства, которые не смогли своевременно уехать из-за пандемии коронавируса.
"Иностранцы или лица без гражданства, которые к 14 марта 2020 года легально находились на территории Грузии и не смогли покинуть страну до законного истечения срока, вправе находиться на грузинской территории до 31 июля 2020 года, если их нахождение в Грузии вызвано следующими обстоятельствами: государство, гражданином которой является человек, входит в зону высокого риска, если пересечение границ ограничено соответствующим государством, если из-за состояния здоровья человек находится в больнице, в карантине или в самоизоляции, если человек не может покинуть территорию страны из-за отмены авиарейсов", - сказано в постановлении правительства.
Пассажирский самолет в небе
25 июня, 15:10Распространение нового коронавируса
Грузия продлила запрет на международные рейсы до 31 июля
В документе также отмечено, что пребывание иностранцев на территории Грузии не служит основанием для получения вида на жительство.
Грузия ввела чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса 21 марта, режим действовал до 23 мая. С начала ввода режима ЧП Грузия закрыла все границы. Возобновление регулярного авиасообщения отложено до 31 июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>

431001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыГрузияВ мире
Рекомендуем
Глава политического департамента МИД Великобритании, специальный представитель в Афганистане и Пакистане Марк Седвилл
Советник британского премьера по нацбезопасности ушел в отставку
Полицейский в Рио-де-Жанейро
На вечеринке в Рио-де-Жанейро расстреляли пять человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
США и Китай ведут серьезную борьбу за передел мира, считает Лукашенко
Отдых горожан в парках Москвы
Врач рассказала о связи между шашлыком и развитием рака
Контейнер с обедненным гексафторидом урана
В Нидерландах опровергли сообщения о пришедшей из России радиации
Лидер партии Национальное объединение Марин Ле Пен
Ле Пен заявила о "большой победе" своей партии на муниципальных выборах
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Проценко прокомментировал сообщения о мешках для трупов в Коммунарке
:Женщина на избирательном участке в Варшаве, Польша
Польские деревни проголосовали за Дуду, а города за Тшасковского
Ситуация в США
В Калифорнии закрывают бары из-за распространения коронавируса
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Число жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч человек
Девушка на одной из улиц в Москве
Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне
Большинство городских жителей к концу 2024 г обеспечат питьевой водой
Россиянам напомнили, какая вода самая полезная
Русский губернатор Аляски А.А.Баранов
Соотечественники призвали сохранить памятник русскому правителю Аляски
Президент Польши Анджей Дуда
Опрос: второй тур выборов президента Польши выиграет Дуда
Таллин
В Эстонии может пройти референдум о том, что считается семьей и браком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44На Филиппинах ищут 14 человек, пропавших после столкновения двух судов
08:42ФАС признала рекламу концерта Элджея в Челябинске ненадлежащей
08:40Цены на нефть марки Brent упали до 40,18 доллара за баррель
08:40СМИ: финансирование нацпроектов могут сократить на 140 миллиардов рублей
08:36Защита Шамсутдинова намерена просить о рассмотрении дела присяжными
08:33Полиция завела дело после жестокого убийства хаски в Челябинской области
08:33В Южной Корее выявили 42 новых случая COVID-19
08:29В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
08:26СМИ: Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков
08:23Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
08:22В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
08:19В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
Лента новостейМолния