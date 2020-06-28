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Врач рассказала о связи между шашлыком и развитием рака
Если не злоупотреблять шашлыком и готовить его из диетических видов мяса, то это блюдо не принесет вреда организму, заявила телеканалу "Звезда" врач-диетолог... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-29T00:06
марина макиша
здоровье
здоровье - общество
общество
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https://ria.ru/20200620/1573233896.html
Кочевые народы веками питаются только мясом и молочными продуктами, на Кавказе шашлыком, острыми и жаренными тоже многие, и никакого рака почти не было до современных химических заменителей всего, а теперь на каждом шагу. А правду сказать, что вина в этом всякие химические и генетические издевательства над продуктами питания, нельзя, это ударит по миллиардерам, отравителям человечества.
22
Тьфу на вас, крутых специалистов, "лишь бы какать не хотелось" - как говорит поговорка про ваши хайпово - фейковые открытия.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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марина макиша, здоровье, здоровье - общество, общество

Врач рассказала о связи между шашлыком и развитием рака

23:37 28.06.2020 (обновлено: 00:06 29.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОтдых горожан в парках Москвы
Отдых горожан в парках Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Если не злоупотреблять шашлыком и готовить его из диетических видов мяса, то это блюдо не принесет вреда организму, заявила телеканалу "Звезда" врач-диетолог Марина Макиша.
По ее словам, стоит ограничиться порцией 200-250 граммов и не есть этот продукт чаще одного раза в неделю.
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Как отметила врач, при более частом употреблении шашлык может стать опасным для здоровья. Она объяснила, что это блюдо готовят на открытом огне, из-за чего на куски мяса попадает сажа, которая является канцерогеном и может способствовать возникновению рака.
"Если шашлык жирный, то, когда жир горит, образуются трансжиры. <…> Они очень плохо влияют на печень, и при большом количестве это тоже может провоцировать в том числе развитие онкологических заболеваний", — рассказала Макиша.
По словам диетолога, стоит избегать образования корочки на кусках мяса.
"Происходит гликация белков. Эти соединения ускоряют процесс старения, они могут способствовать образованию свободных радикалов в организме, а это фактор развития онкологических заболеваний", — указала она.
Собеседница телеканала добавила, что при поступлении в организм большого количества фенольных соединений, которые образуются в процессе горения, также увеличивается риск раковых заболеваний.
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41161713364
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Марина МакишаЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Кочевые народы веками питаются только мясом и молочными продуктами, на Кавказе шашлыком, острыми и жаренными тоже многие, и никакого рака почти не было до современных химических заменителей всего, а теперь на каждом шагу. А правду сказать, что вина в этом всякие химические и генетические издевательства над продуктами питания, нельзя, это ударит по миллиардерам, отравителям человечества.
29 июня, 00:28
Александр Невский
1900002
Тьфу на вас, крутых специалистов, "лишь бы какать не хотелось" - как говорит поговорка про ваши хайпово - фейковые открытия.
29 июня, 00:01
Александр Невский
1120004
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