https://ria.ru/20200628/1573598580.html
Врач рассказала о связи между шашлыком и развитием рака
Если не злоупотреблять шашлыком и готовить его из диетических видов мяса, то это блюдо не принесет вреда организму, заявила телеканалу "Звезда" врач-диетолог... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T23:37
2020-06-29T00:06
марина макиша
здоровье
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155322/67/1553226703_0:176:3072:1904_1400x0_80_0_0_60711c40674295476a950f0ec41a1b1b.jpg
https://ria.ru/20200628/1573590009.html
https://ria.ru/20200620/1573233896.html
Александр Невский
Кочевые народы веками питаются только мясом и молочными продуктами, на Кавказе шашлыком, острыми и жаренными тоже многие, и никакого рака почти не было до современных химических заменителей всего, а теперь на каждом шагу. А правду сказать, что вина в этом всякие химические и генетические издевательства над продуктами питания, нельзя, это ударит по миллиардерам, отравителям человечества.
22
Александр Невский
Тьфу на вас, крутых специалистов, "лишь бы какать не хотелось" - как говорит поговорка про ваши хайпово - фейковые открытия.
17
7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155322/67/1553226703_0:176:3072:1904_1400x0_80_0_0_60711c40674295476a950f0ec41a1b1b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155322/67/1553226703_239:0:2970:2048_1400x0_80_0_0_1b162fa7b4a280e201be44b2e20e2e29.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155322/67/1553226703_797:0:2845:2048_1400x0_80_0_0_ef1354eaf7cc42fdf423f0974d072c6e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марина макиша, здоровье, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Если не злоупотреблять шашлыком и готовить его из диетических видов мяса, то это блюдо не принесет вреда организму, заявила телеканалу "Звезда"
врач-диетолог Марина Макиша
.
По ее словам, стоит ограничиться порцией 200-250 граммов и не есть этот продукт чаще одного раза в неделю.
Как отметила врач, при более частом употреблении шашлык может стать опасным для здоровья. Она объяснила, что это блюдо готовят на открытом огне, из-за чего на куски мяса попадает сажа, которая является канцерогеном и может способствовать возникновению рака.
"Если шашлык жирный, то, когда жир горит, образуются трансжиры. <…> Они очень плохо влияют на печень, и при большом количестве это тоже может провоцировать в том числе развитие онкологических заболеваний", — рассказала Макиша.
По словам диетолога, стоит избегать образования корочки на кусках мяса.
"Происходит гликация белков. Эти соединения ускоряют процесс старения, они могут способствовать образованию свободных радикалов в организме, а это фактор развития онкологических заболеваний", — указала она.
Собеседница телеканала добавила, что при поступлении в организм большого количества фенольных соединений, которые образуются в процессе горения, также увеличивается риск раковых заболеваний.