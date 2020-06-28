Врач рассказала о связи между шашлыком и развитием рака

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Если не злоупотреблять шашлыком и готовить его из диетических видов мяса, то это блюдо не принесет вреда организму, заявила телеканалу Если не злоупотреблять шашлыком и готовить его из диетических видов мяса, то это блюдо не принесет вреда организму, заявила телеканалу "Звезда" врач-диетолог Марина Макиша

По ее словам, стоит ограничиться порцией 200-250 граммов и не есть этот продукт чаще одного раза в неделю.

Как отметила врач, при более частом употреблении шашлык может стать опасным для здоровья. Она объяснила, что это блюдо готовят на открытом огне, из-за чего на куски мяса попадает сажа, которая является канцерогеном и может способствовать возникновению рака.

"Если шашлык жирный, то, когда жир горит, образуются трансжиры. <…> Они очень плохо влияют на печень, и при большом количестве это тоже может провоцировать в том числе развитие онкологических заболеваний", — рассказала Макиша.

По словам диетолога, стоит избегать образования корочки на кусках мяса.

"Происходит гликация белков. Эти соединения ускоряют процесс старения, они могут способствовать образованию свободных радикалов в организме, а это фактор развития онкологических заболеваний", — указала она.