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Польские деревни проголосовали за Дуду, а города за Тшасковского
Действующий президент Польши Анджей Дуда набрал большинство голосов на выборах президента, первый тур которых прошел в воскресенье, в селах, а его соперник... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T23:29
2020-06-28T23:29
кшиштоф босак
анджей дуда
польша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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кшиштоф босак, анджей дуда, польша, в мире
ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости.
Действующий президент Польши Анджей Дуда
набрал большинство голосов на выборах президента, первый тур которых прошел в воскресенье, в селах, а его соперник кандидат от оппозиции Рафал тшасковский – в крупных городах.
Данные exit poll, проведенного социологической лабораторией Ipsos, говорят о том, что Дуда и Тшасковский вышли во второй тур президентских выборов, который пройдет 12 июля. По данным exit poll, за Дуду проголосовали 41,8% избирателей, а за Тшасковского - 30,4%.
Результаты опроса говорят о том, что в сельской местности за Дуду проголосовали 54,7% избирателей, а за Тшасковского 19,8%. В малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек за Дуду проголосовали 37,9%, а за Тшасковского - 32,8%.
В городах с населением от 50 до 200 тысяч человек Дуда получил поддержку в 39,3%, а Тшасковский - 33,7%.
Ситуация изменилась в городах с населением от 200 тысяч до 500 тысяч человек. За Тшасковского здесь проголосовали 37,8%, а за Дуду 32%. Повторилась ситуация и в городах с населением свыше 500 тысяч населения - 47,2% за Тшасковского и 24,7% за Дуду.
В разрезе возраста избирателей неожиданностью можно считать предпочтения самых младших из них: 23,8% избирателей в возрасте от 18 до 29 лет проголосовали за Тшасковского, а 23% – за кандидата от коалиции евроскептиков и националистов "Конфедерация" Кшиштофа Босака
, 23,3% за независимого кандидата Шимона Холовню. Дуда в этой возрастной группе занял лишь четвертое место с 19.3% поддержки.
В остальных возрастных группах большинство избирателей проголосовали за Дуду, Тшасковский находится на втором месте.