Польские деревни проголосовали за Дуду, а города за Тшасковского

ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости. Действующий президент Действующий президент Польши Анджей Дуда набрал большинство голосов на выборах президента, первый тур которых прошел в воскресенье, в селах, а его соперник кандидат от оппозиции Рафал тшасковский – в крупных городах.

Данные exit poll, проведенного социологической лабораторией Ipsos, говорят о том, что Дуда и Тшасковский вышли во второй тур президентских выборов, который пройдет 12 июля. По данным exit poll, за Дуду проголосовали 41,8% избирателей, а за Тшасковского - 30,4%.

Результаты опроса говорят о том, что в сельской местности за Дуду проголосовали 54,7% избирателей, а за Тшасковского 19,8%. В малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек за Дуду проголосовали 37,9%, а за Тшасковского - 32,8%.

В городах с населением от 50 до 200 тысяч человек Дуда получил поддержку в 39,3%, а Тшасковский - 33,7%.

Ситуация изменилась в городах с населением от 200 тысяч до 500 тысяч человек. За Тшасковского здесь проголосовали 37,8%, а за Дуду 32%. Повторилась ситуация и в городах с населением свыше 500 тысяч населения - 47,2% за Тшасковского и 24,7% за Дуду.

В разрезе возраста избирателей неожиданностью можно считать предпочтения самых младших из них: 23,8% избирателей в возрасте от 18 до 29 лет проголосовали за Тшасковского, а 23% – за кандидата от коалиции евроскептиков и националистов "Конфедерация" Кшиштофа Босака , 23,3% за независимого кандидата Шимона Холовню. Дуда в этой возрастной группе занял лишь четвертое место с 19.3% поддержки.