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Соотечественники призвали сохранить памятник русскому правителю Аляски
Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) составил онлайн-петицию против планов по сносу памятника правителю русских поселений... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T23:27
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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александр баранов, аляска, сан-франциско, северная америка, сша, в мире

Соотечественники призвали сохранить памятник русскому правителю Аляски

23:27 28.06.2020
3872
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРусский губернатор Аляски А.А.Баранов
Русский губернатор Аляски А.А.Баранов
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
НЬЮ-ЙОРК, 28 июн - РИА Новости. Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) составил онлайн-петицию против планов по сносу памятника правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков Александру Баранову.
Как отмечается в петиции, размещенной на сайте КСОРС, группа жителей города Ситки (штат Аляска) выступила с предложением убрать из центра города статую Александра Баранова (1747-1819).
"Мы считаем, что снос статуи - это стирание нашего российского исторического наследия", - пишут авторы.
В тексте напоминается, что Ситка была столицей Русской Америки, а Александр Баранов был первым русским губернатором Аляски. "Статуя является важным напоминанием об истории межкультурного взаимодействия и дипломатии", - говорится в петиции.
Национальный парк Глейшер Бэй, Аляска, США
16 сентября 2019, 03:00Акценты
Туда-сюда Аляска: как российская глубинка стала американским штатомАнглийские шхуны крутились в прибрежных водах, охотились на каланов и китов, с них высаживались корсары, заключали сделки с индейцами. Императору Александру I все это, наконец, надоело, и 16 сентября 1821 года он издал указ: Россия утвердила исключительные права на Аляску и Алеутские острова.
Памятник Александру Баранову расположен в центре Ситки. До 1867 года город назывался Ново-Архангельск и являлся столицей территорий Русско-американской компании. Баранов основал город Ситка, находящийся на острове, который сейчас называется островом Баранова, указывают авторы.
Статуя скульптора Джоан Багби-Джексон была пожертвована муниципалитету в 1989 году одной из местных американских влиятельных семей - Хеймс - и была установлена в парке напротив городского центра, говорится в тексте.
"Под руководством Баранова было построено более 200 поселений, некоторые из которых существуют до сих пор. Ново-Архангельск был основан как столица Русской Америки. При содействии Александра Баранова на Аляске развивались культура, религия, промышленное и ремесленное производство. Были открыты публичные библиотеки, школы и больницы, а также санатории и дома престарелых", - пишу авторы.
"За время правления Баранова было построено более 60 церковных зданий Русской православной церкви, включая семинарию. Некоторые из этих церквей сохранились и продолжают действовать. Были открыты высокотехнологичные (для своего времени) судостроительные верфи и сельскохозяйственное производство, кирпичные и чугунолитейные заводы. Изготовлялись модульные деревянные дома для транспортировки на юг в Сан-Франциско, штат Калифорния", - отмечают составители петиции.
Петицию подписали уже 547 человек.
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Александр БарановАляскаСан-ФранцискоСеверная АмерикаСШАВ мире
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