Соотечественники призвали сохранить памятник русскому правителю Аляски

НЬЮ-ЙОРК, 28 июн - РИА Новости. Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) составил онлайн-петицию против планов по сносу памятника правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков Александру Баранову.
"Мы считаем, что снос статуи - это стирание нашего российского исторического наследия", - пишут авторы.
В тексте напоминается, что Ситка была столицей Русской Америки, а Александр Баранов был первым русским губернатором Аляски. "Статуя является важным напоминанием об истории межкультурного взаимодействия и дипломатии", - говорится в петиции.
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Памятник Александру Баранову расположен в центре Ситки. До 1867 года город назывался Ново-Архангельск и являлся столицей территорий Русско-американской компании. Баранов основал город Ситка, находящийся на острове, который сейчас называется островом Баранова, указывают авторы.
Статуя скульптора Джоан Багби-Джексон была пожертвована муниципалитету в 1989 году одной из местных американских влиятельных семей - Хеймс - и была установлена в парке напротив городского центра, говорится в тексте.
"Под руководством Баранова было построено более 200 поселений, некоторые из которых существуют до сих пор. Ново-Архангельск был основан как столица Русской Америки. При содействии Александра Баранова на Аляске развивались культура, религия, промышленное и ремесленное производство. Были открыты публичные библиотеки, школы и больницы, а также санатории и дома престарелых", - пишу авторы.
"За время правления Баранова было построено более 60 церковных зданий Русской православной церкви, включая семинарию. Некоторые из этих церквей сохранились и продолжают действовать. Были открыты высокотехнологичные (для своего времени) судостроительные верфи и сельскохозяйственное производство, кирпичные и чугунолитейные заводы. Изготовлялись модульные деревянные дома для транспортировки на юг в Сан-Франциско, штат Калифорния", - отмечают составители петиции.
Петицию подписали уже 547 человек.
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