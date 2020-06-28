https://ria.ru/20200628/1573598382.html
В Москве умерли еще 23 пациента с коронавирусом
Еще 23 пациента с COVID-19 скончались в Москве, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T23:20
2020-06-28T23:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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россия
коронавирусы
москва
общество
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https://ria.ru/20200626/1573535379.html
1
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e17667230ec24a82511af94e513bfafb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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