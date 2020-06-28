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В Москве умерли еще 23 пациента с коронавирусом
Еще 23 пациента с COVID-19 скончались в Москве, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T23:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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В Москве умерли еще 23 пациента с коронавирусом

23:20 28.06.2020 (обновлено: 23:33 28.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Еще 23 пациента с COVID-19 скончались в Москве, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.

Таким образом, общее число умерших с COVID-19 в столице составляет 3761. Сутки назад сообщалось о 24 скончавшихся пациентах.
Пандемия коронавируса охватила практически все государства мира. По информации Всемирной организации здравоохранения, общее число заболевших превысило 9,8 миллиона, из них 495 тысяч человек скончались.
В России выявили более 634 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели свыше 399 тысяч пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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