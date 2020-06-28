Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200628/1573598292.html
В Эстонии может пройти референдум о том, что считается семьей и браком
Входящие в правящую коалицию Эстонии партии намерены провести в 2021 году референдум по вопросу о том, что считается семьей и браком. На всенародное голосование РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T23:12
юри ратас
керсти кальюлайд
урмас рейнсалу
эстония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155943/07/1559430721_124:44:1868:1025_1400x0_80_0_0_183caa7c6a4c71f4acb19f85afe5229c.jpg
https://ria.ru/20190404/1552384440.html
https://radiosputnik.ria.ru/20190318/1551905207.html
эстония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155943/07/1559430721_124:44:1868:1025_1400x0_80_0_0_183caa7c6a4c71f4acb19f85afe5229c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155943/07/1559430721_287:0:1654:1025_1400x0_80_0_0_336eecef8be6355b0ab6b66252220b7f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155943/07/1559430721_625:75:1575:1025_1400x0_80_0_0_47ac912ebd5a9d4e88105af441a164a9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юри ратас, керсти кальюлайд, урмас рейнсалу, эстония, в мире

В Эстонии может пройти референдум о том, что считается семьей и браком

23:12 28.06.2020
3933
© Фото : Pixabay/jackmac34Таллин
Таллин
© Фото : Pixabay/jackmac34
ХЕЛЬСИНКИ, 28 июн - РИА Новости. Входящие в правящую коалицию Эстонии партии намерены провести в 2021 году референдум по вопросу о том, что считается семьей и браком. На всенародное голосование хотят вынести предложение дополнить конституцию страны пунктом о том, что браком считается союз мужчины и женщины.
Впрочем, правительство не сформировало общую точку зрения по данному вопросу. Так, премьер-министр, лидер Центристской партии Юри Ратас недавно заявил, что не стал бы вписывать в конституцию положение о том, что браком является союз между мужчиной и женщиной.
Интерес к этому вопросу вырос после того, как президент Эстонии Керсти Кальюлайд на прошлой неделе приняла решение не провозглашать принятые парламентом поправки к закону о дипломатической службе, поскольку в них не обеспечен принцип равного обращения для заключивших брак и однополых пар, которые зарегистрировали отношения на основании закона о совместном проживании.
Закон о совместном проживании, в том числе и однополых пар, был принят парламентом в 2014 году и вступил в силу в 2016 году. Однако исполнительные акты к закону до сих пор не приняты.
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини
4 апреля 2019, 13:48
Определения "отец" и "мать" вернутся в итальянские удостоверения личности
Решение Кальюлайд вызвало критику со стороны некоторых политиков правящей коалиции. Так, председатель партии Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер заявил, что решение президента показывает необходимость прописать в конституции брак как союз мужчины и женщины.
"В свете этого решения очевидно, что надо сделать конкретные шаги для защиты института брака. Это вопрос ценностных установок, который вытекает из долгой истории и традиций института брака. Внесение в конституцию определения брака показало бы, что государство ценит и поддерживает сильный институт семьи и брака, и внесло бы ясность в эстонское законодательство", - говорил Сеэдер порталу эстонского телерадиовещания ERR.
Его поддержал однопартиец, глава МИД Урмас Рейнсалу.
Представитель EKRE, министр финансов Мартин Хельме заявлял в Facebook, что президент злоупотребляет своей властью, отказываясь провозглашать принимаемые парламентом законы по политическим соображениям, за что главу государства следует отстранить от занимаемой должности.
Нынешнее правительство Эстонии сформировали весной 2019 года Центристская партия, партия Isamaa и Консервативная народная партия (EKRE). По настоянию EKRE, в коалиционный договор был внесен пункт, предусматривающий проведение осенью 2021 года референдума по соответствующей поправке в конституцию одновременно с муниципальными выборами.
Папу-маму потеряли. Французских детей оставили без отца и матери
18 марта 2019, 18:19Акценты
Папу-маму потеряли. Французских детей оставили без отца и материВо французских школьных анкетах отныне вместо "мама" и "папа" дети будут писать "родитель 1" и "родитель 2". Это, по словам авторов нововведения, чтобы никто не чувствовал себя ущемленным. Правильно, для этого надо ущемить всех одинаково.
7453113
Обсудить 0
Юри РатасКерсти КальюлайдУрмас РейнсалуЭстонияВ мире
Рекомендуем
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Москве умерли еще 23 пациента с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
Лидер партии Национальное объединение Марин Ле Пен
Ле Пен заявила о "большой победе" своей партии на муниципальных выборах
Русский губернатор Аляски А.А.Баранов
Соотечественники призвали сохранить памятник русскому правителю Аляски
Наталья Поклонская
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко
Саратовский депутат обратился в СК после потасовки в думе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о расшатывании обстановки в Белоруссии на фоне выборов
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал причину исключения России из G8
Площадь Независимости в Киеве
Украинскую книгу о конституции высмеяли за упоминание шумеров
Праздничный салют в честь окончания ЧМ-2018 по футболу на Воробьевых горах в Москве
Более двух тысяч иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018
Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
Полицейский в Рио-де-Жанейро
На вечеринке в Рио-де-Жанейро расстреляли пять человек
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Проценко прокомментировал сообщения о мешках для трупов в Коммунарке
:Женщина на избирательном участке в Варшаве, Польша
Польские деревни проголосовали за Дуду, а города за Тшасковского
Сбор урожая
В Финляндию на сбор урожая приедут девять тысяч украинцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44На Филиппинах ищут 14 человек, пропавших после столкновения двух судов
08:42ФАС признала рекламу концерта Элджея в Челябинске ненадлежащей
08:40Цены на нефть марки Brent упали до 40,18 доллара за баррель
08:40СМИ: финансирование нацпроектов могут сократить на 140 миллиардов рублей
08:36Защита Шамсутдинова намерена просить о рассмотрении дела присяжными
08:33Полиция завела дело после жестокого убийства хаски в Челябинской области
08:33В Южной Корее выявили 42 новых случая COVID-19
08:29В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
08:26СМИ: Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков
08:23Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
08:22В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
08:19В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
Лента новостейМолния