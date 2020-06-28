В Эстонии может пройти референдум о том, что считается семьей и браком

ХЕЛЬСИНКИ, 28 июн - РИА Новости. Входящие в правящую коалицию Входящие в правящую коалицию Эстонии партии намерены провести в 2021 году референдум по вопросу о том, что считается семьей и браком. На всенародное голосование хотят вынести предложение дополнить конституцию страны пунктом о том, что браком считается союз мужчины и женщины.

Впрочем, правительство не сформировало общую точку зрения по данному вопросу. Так, премьер-министр, лидер Центристской партии Юри Ратас недавно заявил, что не стал бы вписывать в конституцию положение о том, что браком является союз между мужчиной и женщиной.

Интерес к этому вопросу вырос после того, как президент Эстонии Керсти Кальюлайд на прошлой неделе приняла решение не провозглашать принятые парламентом поправки к закону о дипломатической службе, поскольку в них не обеспечен принцип равного обращения для заключивших брак и однополых пар, которые зарегистрировали отношения на основании закона о совместном проживании.

Закон о совместном проживании, в том числе и однополых пар, был принят парламентом в 2014 году и вступил в силу в 2016 году. Однако исполнительные акты к закону до сих пор не приняты.

Решение Кальюлайд вызвало критику со стороны некоторых политиков правящей коалиции. Так, председатель партии Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер заявил, что решение президента показывает необходимость прописать в конституции брак как союз мужчины и женщины.

"В свете этого решения очевидно, что надо сделать конкретные шаги для защиты института брака. Это вопрос ценностных установок, который вытекает из долгой истории и традиций института брака. Внесение в конституцию определения брака показало бы, что государство ценит и поддерживает сильный институт семьи и брака, и внесло бы ясность в эстонское законодательство", - говорил Сеэдер порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Представитель EKRE, министр финансов Мартин Хельме заявлял в Facebook, что президент злоупотребляет своей властью, отказываясь провозглашать принимаемые парламентом законы по политическим соображениям, за что главу государства следует отстранить от занимаемой должности.