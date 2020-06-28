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Лукашенко заявил о расшатывании обстановки в Белоруссии на фоне выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике на фоне выборов главы государства идет спокойное расшатывание обстановки, но многие граждане... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T23:03
президентская кампания в белоруссии
солигорск
александр лукашенко
минская область
гродно
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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президентская кампания в белоруссии, солигорск, александр лукашенко, минская область, гродно, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил о расшатывании обстановки в Белоруссии на фоне выборов

23:03 28.06.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 28 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике на фоне выборов главы государства идет спокойное расшатывание обстановки, но многие граждане этого не понимают.
"Главное ведь, не понимают люди, что идет спокойное расшатывание обстановки. Если бы мы тогда некоторых не отрезвили, сегодня уже бы бушевал и Солигорск (город в Минской области – ред.)", - заявил Лукашенко в Солигорске во время встречи с представителями Минской области. Фрагмент этой встречи показал телеканал "Беларусь 1" в воскресенье.
"Все начинается постепенно - мы это знаем: расшатывается обстановка внутри страны, доводится до белого каления, идет наступление на действующую власть, происходит слом власти. Хорошо, если кто-то садится в кресло власти пробелорусский, да ладно уже с этим майданом. Через майдан - беспорядки, волокита вплоть до обращения к иностранному государству. Или вы это исключаете? А я нет", - добавил он.
Как отметил Лукашенко, в этой ситуации он должен думать по максимуму, потому что не знает, "какие действия они предпримут".
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"Да, я им (правоохранителям – ред.) дал сигнал с (видеоблогером Сергеем) Тихановским. Я что-то не так делал? Я переживал за свою страну, за которую я пока еще отвечаю и буду отвечать всегда, в любом качестве", - сказал президент.
При этом он заверил, что президентские выборы в республике будут "очень интересными, а после выборов будет еще интереснее".
Выборы главы государства назначены в Белоруссии на 9 августа, Лукашенко баллотируется на шестой срок. Ранее он заявил, что "активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране", и просил не ставить его перед выбором между демократичным и силовым решением ситуации. При этом, по словам Лукашенко, властям удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план по дестабилизации страны.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
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Видеоблогер Тихановский ранее планировал участвовать в выборах, однако не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для своего выдвижения. При этом инициативную группу зарегистрировала жена Тихановского Светлана, и теперь она баллотируется на высший государственный пост. Сам Тихановский и еще как минимум девять его сторонников содержатся под стражей с конца мая. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок" из-за инцидента на предвыборном пикете в Гродно, где произошла потасовка с двумя сотрудниками милиции. Кроме того, по данным правозащитников, в отношении Тихановского возбуждено еще одно уголовное дело – за воспрепятствование проведению выборов.

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