Дуда уверен, что за него проголосуют избиратели выбывших кандидатов

ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости. Действующий президент Действующий президент Польши Анджей Дуда считает, что во втором туре выборов главы государства за него должны проголосовать избиратели кандидатов, не вышедших во второй тур.

Данные exit poll, проведенного социологической лабораторией Ipsos, говорят о том, что Дуда и кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский вышли во второй тур президентских выборов, который пройдет 12 июля.

Выступая в своем избирательном штабе после оглашения результатов опроса, Дуда заявил, что надеется на голоса избирателей не вышедшего во второй тур Владислава Косиняка-Камыша (Польская крестьянская партия). "Я не сомневаюсь, что избиратели Владислава Косиняка-Камыша смотрят на семейные ценности так же, как и я", - заявил Дуда. Во время избирательной кампании действующий президент, в частности, пообещал не допустить однополых браков и усыновления детей однополыми парами.

Также он надеется на избирателей Кшиштофа Босака и коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация". "Его (Босака - ред.) избиратели, особенно молодые люди, хотели бы, чтобы много вопросов решалось быстрее. Но цель у нас одна – сильная Польша, польские интересы на первом месте", - сказал Дуда.

Обращаясь к избирателям левых взглядов, которых представлял Роберт Бедронь, Дуда заявил, что, несмотря на многочисленные концептуальные расхождения, значительное место в его программе занимает "забота об обычном человеке, ежедневно тяжело работающем".

При этом Дуда не упустил возможности обрушиться с критикой на своего конкурента во втором туре. Он напомнил, что Тшасковский является заместителем главы партии "Гражданская платформа", правительство которой (до 2015 года – ред.) приняло ряд непопулярных мер, в частности, повысило пенсионный возраст.

Обращаясь к своим избирателям, Дуда пообещал, что к концу его нового президентского пятилетнего срока средняя зарплата по стране достигнет 2 тысяч евро. "В Польше должны зарабатывать, наконец, так, как в богатых странах Западной Европы", - сказал он.

В свою очередь, Тшасковский, выступая перед своими сторонниками, заявил, что надеется склонить на свою сторону всех избирателей, которые не проголосовали в первом туре за Дуду.

"Этот результат (Дуда, по результатам exit poll, получил 41,8% голосов избирателей) говорит о том, что более 58% нашего общества хочет перемен", - сказал он. "Я буду вашим кандидатом, я буду кандидатом перемен", - заявил Тшасковский.