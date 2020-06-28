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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573598067.html
Пенс пообещал помощь Техасу в борьбе с коронавирусом
Федеральные власти США помогут штату Техас, где серьезно ухудшилась ситуация с коронавирусом, заявил в воскресенье вице-президент США Майк Пенс. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T22:52
коронавирус covid-19
майк пенс
коронавирусы
сша
техас
в мире
распространение нового коронавируса
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, майк пенс, коронавирусы, сша, техас, в мире

Пенс пообещал помощь Техасу в борьбе с коронавирусом

22:52 28.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США Майк Пенс
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Федеральные власти США помогут штату Техас, где серьезно ухудшилась ситуация с коронавирусом, заявил в воскресенье вице-президент США Майк Пенс.
Ранее губернатор штата Грегг Эббот заявил, что ситуация с COVID-19 в штате приняла опасный оборот в последние несколько недель, число новых госпитализаций выросло с двух до более чем пяти тысяч, а процент положительных результатов тестов вырос с 4,7% до более чем 13%.
"Мы гарантируем, что Техас и система здравоохранения Техаса располагают соответствующими моменту ресурсами, снабжением, людьми", - сказал он в воскресенье на совместной с губернатором пресс-конференции.
Ее транслировал телеканал WFAA.
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Пенс отметил, что Техас сегодня проводит тестирование на коронавирус среди населения в "невероятных масштабах", однако сегодня обсуждался вопрос еще большей активизации этого процесса. Пенс обещал, что эта потребность будет доведена до всех причастных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Майк ПенсКоронавирусыСШАТехасВ мире
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