Саррадж призвал МУС начать расследование действий армии Хафтара

"Призываю Международный уголовный суд срочно направить в Ливию группу для расследования преступлений, совершенных боевиками Хафтара, для этого будут предприняты все меры и предоставлена необходимая помощь", - отметил Саррадж в своем послании.

Он утверждает, что ЛНА якобы проводила бомбардировки районов с гражданским населением, аэропортов, военного колледжа и центров для размещения беженцев, а также похитила одного из членов парламента Ливии.