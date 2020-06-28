Черногорские медики и преподаватели поддержали Сербскую церковь

БЕЛГРАД, 28 июн – РИА Новости. Преподаватели университета Преподаватели университета Черногории и медики из разных городов страны своими подписями в открытом письме и личным участием в собраниях верующих выступили в защиту Сербской православной церкви (СПЦ) от спорного закона о религиозных объединениях.

В центре Подгорицы на плато перед соборным храмом Воскресения Христова вечером собрались около 10 тысяч граждан к торжественной службе.

На днях врачи и медработники Черногории собрали свыше 500 подписей к призыву о защите святынь СПЦ, к ним присоединились вузовские преподаватели, учителя, журналисты и студенты.

"Вы должны знать, что врачи не разделены во мнении, все они дышат и мыслят одинаково – те, кто поставил подписи на обращение, и те, кто пока этого не сделал. Пока есть человек, грех и этот мир, нельзя будет что-либо вылечить без силы и помощи Бога. А князь Лазарь Косовский сказал, что в бой идут, не глядя, какова будет жертва, но глядя, какова святыня, которую защищают", - заявил собравшимся доктор Клинического центра Черногории Батрич Бабович. Трансляцию ведет радио "Светигора".

"Не соглашаемся с тем, что Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) вместо рекомендаций специалистов через партийные кадры навязывает решения без логики. От имени нас, университетских преподавателей, хочу приветствовать всех вас, поблагодарить наших дорогих студентов, которые полностью нас поддержали", - обратилась к присутствующим преподаватель факультета естественных и математических наук Мара Шчепанович.

Митрополия Черногорско-Приморская в воскресенье призвала граждан не устраивать самоинициативных шествий и крестных ходов и ограничиться молебном. Правительство Черногории 25 июня запретило все массовые политические и религиозные собрания на открытом воздухе. Полиция страны ранее возбудила уголовное дело в отношении митрополита Амфилохия в связи с крестными ходами. Синод СПЦ затем призвал власти Черногории прекратить гонения на духовенство под видом борьбы с COVID-19.