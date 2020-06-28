Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200628/1573597689.html
Черногорские медики и преподаватели поддержали Сербскую церковь
Преподаватели университета Черногории и медики из разных городов страны своими подписями в открытом письме и личным участием в собраниях верующих выступили в... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T22:30
религия и мировоззрение
сербская православная церковь
новости - религия и мировоззрение
черногория
сербия
подгорица (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153263/66/1532636661_0:128:2448:1505_1400x0_80_0_0_c596cd88568628a90d115c24289b4dc9.jpg
https://ria.ru/20200623/1573348620.html
https://ria.ru/20200622/1573276052.html
1
черногория
сербия
подгорица (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/153263/66/1532636661_0:128:2448:1505_1400x0_80_0_0_c596cd88568628a90d115c24289b4dc9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153263/66/1532636661_136:0:2312:1632_1400x0_80_0_0_7e70b0a80f1176bd023563d8291ed95e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/153263/66/1532636661_408:0:2040:1632_1400x0_80_0_0_ccb495c9f85d6b4091cf9387beb4af07.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сербская православная церковь, новости - религия и мировоззрение, черногория, сербия, подгорица (город), в мире

Черногорские медики и преподаватели поддержали Сербскую церковь

22:30 28.06.2020
513
© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкХрам Святого Саввы в Белграде
Храм Святого Саввы в Белграде
© РИА Новости / Александар Джорович
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 28 июн – РИА Новости. Преподаватели университета Черногории и медики из разных городов страны своими подписями в открытом письме и личным участием в собраниях верующих выступили в защиту Сербской православной церкви (СПЦ) от спорного закона о религиозных объединениях.
В центре Подгорицы на плато перед соборным храмом Воскресения Христова вечером собрались около 10 тысяч граждан к торжественной службе.
На днях врачи и медработники Черногории собрали свыше 500 подписей к призыву о защите святынь СПЦ, к ним присоединились вузовские преподаватели, учителя, журналисты и студенты.
"Вы должны знать, что врачи не разделены во мнении, все они дышат и мыслят одинаково – те, кто поставил подписи на обращение, и те, кто пока этого не сделал. Пока есть человек, грех и этот мир, нельзя будет что-либо вылечить без силы и помощи Бога. А князь Лазарь Косовский сказал, что в бой идут, не глядя, какова будет жертва, но глядя, какова святыня, которую защищают", - заявил собравшимся доктор Клинического центра Черногории Батрич Бабович. Трансляцию ведет радио "Светигора".
Участники мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
23 июня, 12:30Религия и мировоззрение
Посол в РФ: Сербия готова подключить суд в помощь Церкви в Черногории
"Не соглашаемся с тем, что Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) вместо рекомендаций специалистов через партийные кадры навязывает решения без логики. От имени нас, университетских преподавателей, хочу приветствовать всех вас, поблагодарить наших дорогих студентов, которые полностью нас поддержали", - обратилась к присутствующим преподаватель факультета естественных и математических наук Мара Шчепанович.
Митрополия Черногорско-Приморская в воскресенье призвала граждан не устраивать самоинициативных шествий и крестных ходов и ограничиться молебном. Правительство Черногории 25 июня запретило все массовые политические и религиозные собрания на открытом воздухе. Полиция страны ранее возбудила уголовное дело в отношении митрополита Амфилохия в связи с крестными ходами. Синод СПЦ затем призвал власти Черногории прекратить гонения на духовенство под видом борьбы с COVID-19.
В нескольких городах Черногории после трехмесячного перерыва из-за пандемии COVID-19 в июне возобновились массовые молебны и шествия верующих против закона о религиозных объединениях и в поддержку СПЦ. В декабре 2019 года парламент соседней с Сербией Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ заявляют, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
Участники акции протеста после ареста священников Сербской православной церкви в Черногории
22 июня, 07:03Религия и мировоззрение
СМИ: в Черногории задерживали и допрашивали священнослужителей СПЦ
2310101
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеСербская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеЧерногорияСербияПодгорица (город)В мире
Рекомендуем
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Саррадж призвал МУС начать расследование действий армии Хафтара
Лидер партии Национальное объединение Марин Ле Пен
Ле Пен заявила о "большой победе" своей партии на муниципальных выборах
Праздничный салют в честь окончания ЧМ-2018 по футболу на Воробьевых горах в Москве
Более двух тысяч иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018
Вице-президент США Майк Пенс
Пенс пообещал помощь Техасу в борьбе с коронавирусом
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Талибы заявили об освобождении 21 пленного силовика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о расшатывании обстановки в Белоруссии на фоне выборов
Боевики террористической группировки Джебхат ан-Нусра* в провинции Идлиб
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в Идлибе и Латакии
Президент Польши Анджей Дуда
Дуда уверен, что за него проголосуют избиратели выбывших кандидатов
Таллин
В Эстонии может пройти референдум о том, что считается семьей и браком
Русский губернатор Аляски А.А.Баранов
Соотечественники призвали сохранить памятник русскому правителю Аляски
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
:Женщина на избирательном участке в Варшаве, Польша
Во второй тур выборов президента Польши вышли Дуда и Тшасковский
Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
Эдуард Филипп
Премьер Франции побеждает на муниципальных выборах в городе Гавр
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал причину исключения России из G8
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44На Филиппинах ищут 14 человек, пропавших после столкновения двух судов
08:42ФАС признала рекламу концерта Элджея в Челябинске ненадлежащей
08:40Цены на нефть марки Brent упали до 40,18 доллара за баррель
08:40СМИ: финансирование нацпроектов могут сократить на 140 миллиардов рублей
08:36Защита Шамсутдинова намерена просить о рассмотрении дела присяжными
08:33Полиция завела дело после жестокого убийства хаски в Челябинской области
08:33В Южной Корее выявили 42 новых случая COVID-19
08:29В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
08:26СМИ: Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков
08:23Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
08:22В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
08:19В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
Лента новостейМолния