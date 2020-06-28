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Более двух тысяч иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018
Более двух тысяч иностранцев, въехавших в страну по паспорту болельщика, до сих пор не покинули территорию России после чемпионата мира по футболу 2018 года,... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-29T04:09
россия
чм-2018 по футболу
евгений иванов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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россия, чм-2018 по футболу, евгений иванов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

Более двух тысяч иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018

22:26 28.06.2020 (обновлено: 04:09 29.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПраздничный салют в честь окончания ЧМ-2018 по футболу на Воробьевых горах в Москве
Праздничный салют в честь окончания ЧМ-2018 по футболу на Воробьевых горах в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Более двух тысяч иностранцев, въехавших в страну по паспорту болельщика, до сих пор не покинули территорию России после чемпионата мира по футболу 2018 года, заявил в воскресенье заместитель министра иностранных дел, статс-секретарь Евгений Иванов.

"По данным правоохранительных органов, Россию до сих пор не покинули более двух тысяч иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу. Сейчас они по факту являются нелегальными мигрантами", - сказал Иванов в интервью газете "Коммерсант".

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РоссияЧМ-2018 по футболуЕвгений ИвановМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
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