https://ria.ru/20200628/1573597661.html
Более двух тысяч иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018
Более двух тысяч иностранцев, въехавших в страну по паспорту болельщика, до сих пор не покинули территорию России после чемпионата мира по футболу 2018 года,... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T22:26
2020-06-29T04:09
россия
чм-2018 по футболу
евгений иванов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152466/55/1524665520_0:182:2993:1866_1400x0_80_0_0_8102e16dd6f6f05fb9efd9f18643f8fa.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, чм-2018 по футболу, евгений иванов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)