Более двух тысяч иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018

"По данным правоохранительных органов, Россию до сих пор не покинули более двух тысяч иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу. Сейчас они по факту являются нелегальными мигрантами", - сказал Иванов в интервью газете "Коммерсант".