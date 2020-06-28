https://ria.ru/20200628/1573597516.html
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в Идлибе и Латакии
Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* обстреляла населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Латакия, сообщил на брифинге руководитель... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T22:17
2020-06-28T22:17
война в сирии
центр примирения враждующих сторон в сирии
война в сирии
идлиб (мухафаза)
латакия (город)
сирия
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латакия (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр примирения враждующих сторон в сирии, война в сирии, идлиб (мухафаза), латакия (город), сирия, в мире