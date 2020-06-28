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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в Идлибе и Латакии
Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* обстреляла населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Латакия, сообщил на брифинге руководитель... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T22:17
война в сирии
центр примирения враждующих сторон в сирии
война в сирии
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353
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центр примирения враждующих сторон в сирии, война в сирии, идлиб (мухафаза), латакия (город), сирия, в мире

Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в Идлибе и Латакии

22:17 28.06.2020
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© AP Photo / Edlib News Network ENNБоевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб
Боевики террористической группировки Джебхат ан-Нусра* в провинции Идлиб
© AP Photo / Edlib News Network ENN
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* обстреляла населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Вместе с тем зафиксирован один обстрел населенного пункта Меладжа, один обстрел населенного пункта Хантутин в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Икко в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, - говорится в сообщении.
Щербицкий добавил, что за прошедшие сутки обстрелов на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
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Война в СирииЦентр примирения враждующих сторон в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Латакия (город)СирияВ мире
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