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Во второй тур выборов президента Польши вышли Дуда и Тшасковский
Действующий президент Польши Анджей Дуда и кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский вышли во второй тур президентских выборов, свидетельствуют данные экзитпола,... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T23:27
рафал тшасковски
анджей дуда
польша
в мире
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Это у них развлечение такое - второй тур. У нас за второй тур избирком в полном составе посадят...
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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рафал тшасковски, анджей дуда, польша, в мире

Во второй тур выборов президента Польши вышли Дуда и Тшасковский

22:10 28.06.2020 (обновлено: 23:27 28.06.2020)
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© AP Photo / Darko Bandic:Женщина на избирательном участке в Варшаве, Польша
:Женщина на избирательном участке в Варшаве, Польша
© AP Photo / Darko Bandic
ВАРШАВА, 28 июн — РИА Новости. Действующий президент Польши Анджей Дуда и кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский вышли во второй тур президентских выборов, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.
В воскресенье в Польше прошел первый тур президентских выборов, в котором приняли участие 11 кандидатов. Избирательные участки закрылись в 21:00 (22:00 мск).
По данным экзитпола, за Дуду проголосовали 41,8% избирателей, а за Тшасковского — 30,4%.
Третье место с 13,3% голосов занял независимый кандидат Шимон Холовня. Далее идет Кшиштоф Босак от объединения националистов и евроскептиков "Конфедерация" с результатом 7,4%. На пятом месте оказался Роберт Бедронь от объединения левых сил — он набрал 2,9%. Лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш получил 2,6%. Остальные кандидаты набрали менее одного процента голосов каждый.
Явка избирателей составила, по данным опроса, 62,9%.
Второй тур выборов президента, в котором встретятся Дуда и Тшасковский, пройдет 12 июля.
Мужчина с флагом Польши
Вчера, 12:10
Безопасность превыше. В Польше коронавирус замедлил выборы президента
142785055
Обсудить 6
Рафал ТшасковскиАнджей ДудаПольшаВ мире
Популярные комментарии
Это у них развлечение такое - второй тур. У нас за второй тур избирком в полном составе посадят...
28 июня, 23:57
РПРоман Пнр
5400114
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