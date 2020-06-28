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Во второй тур выборов президента Польши вышли Дуда и Тшасковский
Действующий президент Польши Анджей Дуда и кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский вышли во второй тур президентских выборов, свидетельствуют данные экзитпола,... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T22:10
2020-06-28T23:27
рафал тшасковски
анджей дуда
польша
в мире
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Роман Пнр
Это у них развлечение такое - второй тур. У нас за второй тур избирком в полном составе посадят...
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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рафал тшасковски, анджей дуда, польша, в мире
ВАРШАВА, 28 июн — РИА Новости.
Действующий президент Польши Анджей Дуда
и кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский
вышли во второй тур президентских выборов, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos
.
В воскресенье в Польше прошел первый тур президентских выборов, в котором приняли участие 11 кандидатов. Избирательные участки закрылись в 21:00 (22:00 мск).
По данным экзитпола, за Дуду проголосовали 41,8% избирателей, а за Тшасковского — 30,4%.
Третье место с 13,3% голосов занял независимый кандидат Шимон Холовня. Далее идет Кшиштоф Босак
от объединения националистов и евроскептиков "Конфедерация" с результатом 7,4%. На пятом месте оказался Роберт Бедронь от объединения левых сил — он набрал 2,9%. Лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш получил 2,6%. Остальные кандидаты набрали менее одного процента голосов каждый.
Явка избирателей составила, по данным опроса, 62,9%.
Второй тур выборов президента, в котором встретятся Дуда и Тшасковский, пройдет 12 июля.