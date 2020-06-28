Талибы заявили об освобождении 21 пленного силовика

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Радикальное движение " Радикальное движение " Талибан " освободило 21 пленного, афганских военных и полицейских, сообщил официальный представитель политофиса движения в Катаре Сухейль Шахин.

"Сегодня из тюрьмы Исламского Эмирата в провинции Тахар был освобожден в общей сложности 21 человек, полицейские и военные, связанные с администрацией в Кабуле", - говорится в заявлении.

Представитель талибов добавил, что всех освобожденных отправили обратно в их семьи и предоставили им "пакеты помощи".

Ранее представитель президента Афганистана Седик Седикки сообщил, что власти освободили почти 3,9 тысячи пленных боевиков радикального движения "Талибан". В свою очередь талибы требуют от афганских властей освободить 5 тысяч пленных на основе соглашения с США.