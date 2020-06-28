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Талибы заявили об освобождении 21 пленного силовика
Радикальное движение "Талибан" освободило 21 пленного, афганских военных и полицейских, сообщил официальный представитель политофиса движения в Катаре Сухейль... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T21:59
афганистан
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353
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афганистан, талибан, в мире

Талибы заявили об освобождении 21 пленного силовика

21:59 28.06.2020
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© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" освободило 21 пленного, афганских военных и полицейских, сообщил официальный представитель политофиса движения в Катаре Сухейль Шахин.
"Сегодня из тюрьмы Исламского Эмирата в провинции Тахар был освобожден в общей сложности 21 человек, полицейские и военные, связанные с администрацией в Кабуле", - говорится в заявлении.
Представитель талибов добавил, что всех освобожденных отправили обратно в их семьи и предоставили им "пакеты помощи".
Ранее представитель президента Афганистана Седик Седикки сообщил, что власти освободили почти 3,9 тысячи пленных боевиков радикального движения "Талибан". В свою очередь талибы требуют от афганских властей освободить 5 тысяч пленных на основе соглашения с США.
Американские военные на юго-востоке Афганистана
Вчера, 19:11
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В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
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АфганистанТалибанВ мире
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