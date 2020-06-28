https://ria.ru/20200628/1573597334.html
В Калмыкии продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Калмыкии продлен до 12 июля, говорится в указе главы республики, опубликованном на сайте ведомства. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T21:53
2020-06-28T21:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика калмыкия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152675/49/1526754994_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_a656b85efb2e102df6124fdbf8b899f6.jpg
республика калмыкия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152675/49/1526754994_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_a656b85efb2e102df6124fdbf8b899f6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152675/49/1526754994_262:0:2993:2048_1400x0_80_0_0_3216ffb90e996e787ecaa3cf89e131e1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152675/49/1526754994_603:0:2651:2048_1400x0_80_0_0_dca3e38752ed74eb03d95296d6295fce.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика калмыкия
ВОЛГОГРАД, 28 июн - РИА Новости.
Режим самоизоляции в Калмыкии
продлен до 12 июля, говорится в указе главы республики, опубликованном на сайте ведомства.
В Калмыкии режим самоизоляции действует до 28 июня, при этом регион в начале июня перешёл на второй этап снятия ограничений – открылись рынки, уличная торговля и ранее закрытые магазины, с 9 июня возобновилась работа общественного транспорта, с 21 июня возобновили работу отделы МФЦ, гостиницы и салоны красоты.
Ранее в указе от 21 июня говорилось о продлении ограничительных мер до 28 июня.
"В пункте 1: в абзаце первом слова "28 июня 2020 года" заменить словами "12 июля 2020 года", - говорится в указе Хасикова.
По данным оперштаба региона, на 28 июня в Калмыкии зарегистрирован 1481 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 за последние сутки. Выздоровели 1132 человек, 25 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.