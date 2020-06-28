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В Калмыкии продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Калмыкии продлен до 12 июля, говорится в указе главы республики, опубликованном на сайте ведомства. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T21:53
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика калмыкия

В Калмыкии продлили режим самоизоляции

21:53 28.06.2020
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Элиста
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Элиста. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 28 июн - РИА Новости. Режим самоизоляции в Калмыкии продлен до 12 июля, говорится в указе главы республики, опубликованном на сайте ведомства.
В Калмыкии режим самоизоляции действует до 28 июня, при этом регион в начале июня перешёл на второй этап снятия ограничений – открылись рынки, уличная торговля и ранее закрытые магазины, с 9 июня возобновилась работа общественного транспорта, с 21 июня возобновили работу отделы МФЦ, гостиницы и салоны красоты.
Ранее в указе от 21 июня говорилось о продлении ограничительных мер до 28 июня.
"В пункте 1: в абзаце первом слова "28 июня 2020 года" заменить словами "12 июля 2020 года", - говорится в указе Хасикова.
По данным оперштаба региона, на 28 июня в Калмыкии зарегистрирован 1481 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 за последние сутки. Выздоровели 1132 человек, 25 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Калмыкия
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