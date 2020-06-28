https://ria.ru/20200628/1573597307.html
Стрелявший в центре Walmart в Калифорнии оказался бывшим сотрудником
Мужчина, устроивший стрельбу в распределительном центре компании Walmart в Калифорнии, был уволен оттуда в прошлом году, сообщает местное издание Redding Record РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T21:51
2020-06-28T21:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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walmart, калифорния, сша, в мире
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
Мужчина, устроивший стрельбу в распределительном центре компании Walmart
в Калифорнии
, был уволен оттуда в прошлом году, сообщает местное издание Redding Record Searchlight со ссылкой на офис шерифа.
По данным помощника шерифа Фила Джонстона, стрелявшим является 31-летний Луис Лейн, его уволили из распределительного центра в феврале 2019 года, потому что он не приходил на работу.
Местные СМИ сообщили, что инцидент произошел в городе Ред Блафф примерно в 15.30 по местному времени (1.30 воскресенья мск) во время пересменки. В ходе инцидента белый автомобиль въехал в двери распределительного пункта и загорелся. Мужчина вышел из машины и открыл стрельбу. Сообщалось, что подозреваемый был вооружен полуавтоматической винтовкой.
В результате стрельбы два человека, включая подозреваемого, погибли, четверо получили ранения.