Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200628/1573597307.html
Стрелявший в центре Walmart в Калифорнии оказался бывшим сотрудником
Мужчина, устроивший стрельбу в распределительном центре компании Walmart в Калифорнии, был уволен оттуда в прошлом году, сообщает местное издание Redding Record РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T21:51
walmart
калифорния
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150651/82/1506518238_0:210:4909:2971_1400x0_80_0_0_48c89248b3c249835978bba5498bea7c.jpg
https://ria.ru/20200622/1573291883.html
калифорния
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/150651/82/1506518238_0:210:4909:2971_1400x0_80_0_0_48c89248b3c249835978bba5498bea7c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150651/82/1506518238_444:0:4405:2971_1400x0_80_0_0_aff8fe2e9e640b09467bee4e62a25161.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150651/82/1506518238_939:0:3910:2971_1400x0_80_0_0_156283aa4895a5d8e321d079548ff070.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
walmart, калифорния, сша, в мире

Стрелявший в центре Walmart в Калифорнии оказался бывшим сотрудником

21:51 28.06.2020
1318
© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США на месте преступления
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления
© AP Photo / Eric Gay
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в распределительном центре компании Walmart в Калифорнии, был уволен оттуда в прошлом году, сообщает местное издание Redding Record Searchlight со ссылкой на офис шерифа.
По данным помощника шерифа Фила Джонстона, стрелявшим является 31-летний Луис Лейн, его уволили из распределительного центра в феврале 2019 года, потому что он не приходил на работу.
Местные СМИ сообщили, что инцидент произошел в городе Ред Блафф примерно в 15.30 по местному времени (1.30 воскресенья мск) во время пересменки. В ходе инцидента белый автомобиль въехал в двери распределительного пункта и загорелся. Мужчина вышел из машины и открыл стрельбу. Сообщалось, что подозреваемый был вооружен полуавтоматической винтовкой.
В результате стрельбы два человека, включая подозреваемого, погибли, четверо получили ранения.
Полиция в США
22 июня, 12:16
В Северной Каролине два человека погибли при стрельбе и наезде автомобиля
357501
Обсудить 0
WalmartКалифорнияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал причину исключения России из G8
Эдуард Филипп
Премьер Франции побеждает на муниципальных выборах в городе Гавр
Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Талибы заявили об освобождении 21 пленного силовика
Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Видео в соцсетях о нарушении на голосовании в Дзержинске оказалось фейком
Автомобиль скорой помощи в Турции
В Турции в ДТП с микроавтобусом погиб мигрант
Боевики террористической группировки Джебхат ан-Нусра* в провинции Идлиб
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в Идлибе и Латакии
Наталья Поклонская
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил, что Россия опередила Украину в дерегуляции экономики
Праздничный салют в честь окончания ЧМ-2018 по футболу на Воробьевых горах в Москве
Более двух тысяч иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018
Линии электропередач
В Норильске восстановили электроснабжение
Девушка на одной из улиц в Москве
Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне
Дональд Трамп с клюшкой для игры в гольф
Трамп нарушил обещание и уехал играть в гольф
:Женщина на избирательном участке в Варшаве, Польша
Во второй тур выборов президента Польши вышли Дуда и Тшасковский
Военная техники перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Китайская газета оценила "смертоносные машины" на параде Победы в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44На Филиппинах ищут 14 человек, пропавших после столкновения двух судов
08:42ФАС признала рекламу концерта Элджея в Челябинске ненадлежащей
08:40Цены на нефть марки Brent упали до 40,18 доллара за баррель
08:40СМИ: финансирование нацпроектов могут сократить на 140 миллиардов рублей
08:36Защита Шамсутдинова намерена просить о рассмотрении дела присяжными
08:33Полиция завела дело после жестокого убийства хаски в Челябинской области
08:33В Южной Корее выявили 42 новых случая COVID-19
08:29В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
08:26СМИ: Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков
08:23Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
08:22В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
08:19В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
Лента новостейМолния