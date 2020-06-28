Стрелявший в центре Walmart в Калифорнии оказался бывшим сотрудником

По данным помощника шерифа Фила Джонстона, стрелявшим является 31-летний Луис Лейн, его уволили из распределительного центра в феврале 2019 года, потому что он не приходил на работу.

Местные СМИ сообщили, что инцидент произошел в городе Ред Блафф примерно в 15.30 по местному времени (1.30 воскресенья мск) во время пересменки. В ходе инцидента белый автомобиль въехал в двери распределительного пункта и загорелся. Мужчина вышел из машины и открыл стрельбу. Сообщалось, что подозреваемый был вооружен полуавтоматической винтовкой.