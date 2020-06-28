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Премьер Франции побеждает на муниципальных выборах в городе Гавр
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп, по предварительным данным, получил более 58,8% голосов и победил на муниципальных выборах в портовом городе Гавр, мэром... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T21:45
эдуар филипп
гавр
эммануэль макрон
франция
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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эдуар филипп, гавр, эммануэль макрон, франция, в мире

Премьер Франции побеждает на муниципальных выборах в городе Гавр

21:45 28.06.2020
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкЭдуард Филипп
Эдуард Филипп
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп, по предварительным данным, получил более 58,8% голосов и победил на муниципальных выборах в портовом городе Гавр, мэром которого он был ранее, сообщает телеканал LCI.
Ранее в интервью французским СМИ Филипп говорил, что даже в случае победы на выборах рассчитывает остаться на посту главы правительства. Филипп отмечал, что если он получит поддержку граждан, то планирует вернуться на должность мэра Гавра в 2022 году. Однако не исключал, что это может произойти и раньше. Нынешний глава французского правительства руководил Гавром с 2010 года до мая 2017 года – даты его назначения на пост премьера страны.
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В первом туре выборов в марте Филипп набрал около 43%, по предварительным данным. Соперником Филипа на нынешних выборах, как и на прежних, был кандидат от Французской коммунистической партии Жан-Поль Лекок.
"Результаты в Гавре не вызывают сомнений, я хочу поблагодарить жителей Гавра, которые нам доверили задачу продолжать преобразования… Мы счастливы, собираемся отпраздновать эту победу. Хотелось бы поприветствовать моего оппонента, Жан-Поля Лекока. Теперь - за работу!", - заявил в мэрии Гавра Филипп, текст его выступления приводит телеканал.
Агентство Франс Пресс передает со ссылкой на представителя Елисейского дворца, что президент республики Эммануэль Макрон позвонил Филиппу и поздравил его с "прекрасной победой". В понедельник оба должны встретиться.
Второй тур выборов, провести который предполагалось 22 марта, был отложен из-за режима самоизоляции. В конце мая власти Франции утвердили новую дату второго тура - 28 июня.
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Вчера, 13:23
Явка на муниципальных выборах во Франции составила около 15 процентов
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Эдуар ФилиппГаврЭммануэль МакронФранцияВ мире
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