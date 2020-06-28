Премьер Франции побеждает на муниципальных выборах в городе Гавр

Ранее в интервью французским СМИ Филипп говорил, что даже в случае победы на выборах рассчитывает остаться на посту главы правительства. Филипп отмечал, что если он получит поддержку граждан, то планирует вернуться на должность мэра Гавра в 2022 году. Однако не исключал, что это может произойти и раньше. Нынешний глава французского правительства руководил Гавром с 2010 года до мая 2017 года – даты его назначения на пост премьера страны.