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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200628/1573597223.html
Видео в соцсетях о нарушении на голосовании в Дзержинске оказалось фейком
Ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области обнаружил фейковое видео в местном сообществе "ВКонтакте" о якобы выявленных нарушениях при... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T21:39
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
нижегородская область
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, конституция рф, нижегородская область, общество

Видео в соцсетях о нарушении на голосовании в Дзержинске оказалось фейком

21:39 28.06.2020
1214
© РИА Новости / Илья ПиталевОбщественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области обнаружил фейковое видео в местном сообществе "ВКонтакте" о якобы выявленных нарушениях при голосовании по поправкам в конституцию РФ, сообщает пресс-служба ОП региона.
Сотрудники ситуационного центра, занимающиеся мониторингом общероссийского голосования по изменениям в конституцию РФ в регионе, обнаружили в сообществе "Подслушано Дзержинск" в соцсети "ВКонтакте" видео, где пришедший на участок избиратель якобы столкнулся с тем, что напротив его фамилии была подпись другого голосующего.
Андрей Клишас
27 июня, 16:42Голосование по поправкам в Конституцию
Клишас объяснил появление фейков о голосовании по Конституции
"Ролик вызвал бурную реакцию у дзержинцев, число просмотров превысило 12 тысяч. Ситуационный центр провел экспертизу размещенного ролика, установлено, что этот прецедент не имеет отношения к Нижегородской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Общественную палату региона поступает информация из всех муниципальных образований Нижегородской области. Кроме того, группа мониторинга проверяет публикации в открытых источниках. "По поводу каждого обращения ситуационный центр направляет запросы в органы власти, назначает юридическую экспертизу или отправляет на участок мобильную группу наблюдателей", - подчеркивается в сообщении.
Голосование по поправкам в конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля.
Голосование по поправкам в Конституцию: день четвертый
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Воскресенье, 28 июня, — четвертый день голосования по поправкам к Конституции.

На избирательном участке No 726 во Владивостоке во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
1 из 12

Воскресенье, 28 июня, — четвертый день голосования по поправкам к Конституции.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Илья Наймушин

Избирательные участки работают с 10:00 до 20:00.

Женщине измеряют температуру при входе на избирательный участок №81 в сельском клубе поселка Усть-Мана Красноярского края, где проводится голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
2 из 12

Избирательные участки работают с 10:00 до 20:00.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Проголосовать можно также на дому или на мобильном избирательном пункте.

Избирательный участок на придомовой территории в Новосибирске во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
3 из 12

Проголосовать можно также на дому или на мобильном избирательном пункте.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Кроме того, в двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область. На утро воскресенья явка на онлайн-голосовании превысила 75 процентов.

Мужчина у информационного стенда на избирательном участке No 726 во Владивостоке во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
4 из 12

Кроме того, в двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область. На утро воскресенья явка на онлайн-голосовании превысила 75 процентов.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В первые три дня явка составила 28,46 процента. Проголосовали почти 31 миллион россиян.

Женщина на избирательном участке No 726 во Владивостоке во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
5 из 12

В первые три дня явка составила 28,46 процента. Проголосовали почти 31 миллион россиян.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Илья Наймушин

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, более половины проголосовавших — 58 процентов — пришли на участки для голосования.

Избирательный участок №81 в сельском клубе поселка Усть-Мана Красноярского края, где проводится голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
6 из 12

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, более половины проголосовавших — 58 процентов — пришли на участки для голосования.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Голосование проходит с соблюдением всех санитарных норм.

Женщина показывает свой паспорт члену избирательной комиссии на избирательном участке в Новосибирске во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
7 из 12

Голосование проходит с соблюдением всех санитарных норм.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Информационно-справочный центр ЦИК принял около 390 обращений по поводу голосования.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
8 из 12

Информационно-справочный центр ЦИК принял около 390 обращений по поводу голосования.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Центризбирком создал мониторинговую группу для отслеживания сообщений о недостатках и недоработках в ходе голосования.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ
9 из 12

Центризбирком создал мониторинговую группу для отслеживания сообщений о недостатках и недоработках в ходе голосования.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке в Новосибирске.

Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке в Новосибирске во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
10 из 12

Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Виктория Иванова / Перейти в фотобанк

Голосование организовано и за рубежом. Фото из посольства России в Париже.

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в посольстве Российской Федерации в Париже
11 из 12

Голосование организовано и за рубежом. Фото из посольства России в Париже.

© РИА Новости / Виктория Иванова
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в городах России
12 из 12

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 12

Воскресенье, 28 июня, — четвертый день голосования по поправкам к Конституции.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 12

Избирательные участки работают с 10:00 до 20:00.

© РИА Новости / Илья Наймушин
3 из 12

Проголосовать можно также на дому или на мобильном избирательном пункте.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 12

Кроме того, в двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область. На утро воскресенья явка на онлайн-голосовании превысила 75 процентов.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 12

В первые три дня явка составила 28,46 процента. Проголосовали почти 31 миллион россиян.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 12

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, более половины проголосовавших — 58 процентов — пришли на участки для голосования.

© РИА Новости / Илья Наймушин
7 из 12

Голосование проходит с соблюдением всех санитарных норм.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
8 из 12

Информационно-справочный центр ЦИК принял около 390 обращений по поводу голосования.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 12

Центризбирком создал мониторинговую группу для отслеживания сообщений о недостатках и недоработках в ходе голосования.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
10 из 12

Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Голосование организовано и за рубежом. Фото из посольства России в Париже.

© РИА Новости / Виктория Иванова
Перейти в фотобанк
12 из 12

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФНижегородская областьОбщество
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