Видео в соцсетях о нарушении на голосовании в Дзержинске оказалось фейком

Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Ситуационный центр Общественной палаты Ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области обнаружил фейковое видео в местном сообществе "ВКонтакте" о якобы выявленных нарушениях при голосовании по поправкам в конституцию РФ, сообщает пресс-служба ОП региона.

Сотрудники ситуационного центра, занимающиеся мониторингом общероссийского голосования по изменениям в конституцию РФ в регионе, обнаружили в сообществе "Подслушано Дзержинск" в соцсети "ВКонтакте" видео, где пришедший на участок избиратель якобы столкнулся с тем, что напротив его фамилии была подпись другого голосующего.

"Ролик вызвал бурную реакцию у дзержинцев, число просмотров превысило 12 тысяч. Ситуационный центр провел экспертизу размещенного ролика, установлено, что этот прецедент не имеет отношения к Нижегородской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Общественную палату региона поступает информация из всех муниципальных образований Нижегородской области. Кроме того, группа мониторинга проверяет публикации в открытых источниках. "По поводу каждого обращения ситуационный центр направляет запросы в органы власти, назначает юридическую экспертизу или отправляет на участок мобильную группу наблюдателей", - подчеркивается в сообщении.