МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за ее побед на внешнеполитической арене.

Джо Байдена не приглашать Москву на саммит G7 после публикации статьи The New York Times о якобы существовавших контактах между российской разведкой и движением " Талибан ". Глава Белого дома высмеял призыв бывшего вице-президента в администрации Барака Обамы, главного претендента на пост президента от демократовне приглашатьна саммитпосле публикации статьи The New York Times о якобы существовавших контактах между российской разведкой и движением "".

"Россия настолько по-крупному обставила его и Обаму, когда они были у власти, что Обама захотел убрать их из G8. США были слабы во всем, особенно с Россией!" — написал Трамп в твиттере.

Австралию и В конце мая президент США Дональд Трамп предложил пригласить Россию, Индию Южную Корею на сентябрьский саммит G7.

Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американских спецслужб ранее опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было.

Посольство России в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД назвал эту информацию фейком.

Позднее радикальное движение " Талибан " также опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства России.

Белый дом назвал данные NYT "неточными" и утверждает, что ничего подобного разведка не докладывала Трампу. Сам глава государства назвал это "очередной заказухой" и также заявил, что никто не докладывал ни ему, ни другим членам администрации "о так называемых нападениях русских" на американские войска в Афганистане.