Трамп назвал причину исключения России из G8

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за ее побед на внешнеполитической арене.
Глава Белого дома высмеял призыв бывшего вице-президента в администрации Барака Обамы, главного претендента на пост президента от демократов Джо Байдена не приглашать Москву на саммит G7 после публикации статьи The New York Times о якобы существовавших контактах между российской разведкой и движением "Талибан".
"Россия настолько по-крупному обставила его и Обаму, когда они были у власти, что Обама захотел убрать их из G8. США были слабы во всем, особенно с Россией!" — написал Трамп в твиттере.
В конце мая президент США Дональд Трамп предложил пригласить Россию, Индию, Австралию и Южную Корею на сентябрьский саммит G7.
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американских спецслужб ранее опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было.
Посольство России в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД назвал эту информацию фейком.
Позднее радикальное движение "Талибан" также опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства России.
Белый дом назвал данные NYT "неточными" и утверждает, что ничего подобного разведка не докладывала Трампу. Сам глава государства назвал это "очередной заказухой" и также заявил, что никто не докладывал ни ему, ни другим членам администрации "о так называемых нападениях русских" на американские войска в Афганистане.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998-го по 2014 год, но сократился до G7, когда из-за событий вокруг Крыма участники клуба отказались ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел против нее санкции. Москва ответила на это продуктовым эмбарго, взяла курс на импортозамещение и неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены антироссийских ограничений.