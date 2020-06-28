Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200628/1573597184.html
Трамп назвал причину исключения России из G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за ее побед на внешнеполитической арене. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-29T05:25
россия
g7
дональд трамп
g8
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215247_0:207:2495:1610_1400x0_80_0_0_1f6a34975a91fbaf7b8701712d3f292c.jpg
https://ria.ru/20200628/1573592106.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200626/1573526145.html
Без России Г7 превратился, как сами шутили американцы, - в вечеринку с переодеваниями и раскрасками, а серьезных и значимых решений там не принималось.
193
Трамп прав. Но наши хотят сидеть везде и 8 и 6 и 5 и т. д.
158
71
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215247_0:207:2495:1610_1400x0_80_0_0_1f6a34975a91fbaf7b8701712d3f292c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215247_798:272:2495:1544_1400x0_80_0_0_27e7ebdcc94d6505a4a1897b701d11cd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215247_845:166:2495:1816_1400x0_80_0_0_f097fabdaa3c146c1901ae23961fc4ae.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, g7, дональд трамп, g8, джо байден, сша, в мире

Трамп назвал причину исключения России из G8

21:38 28.06.2020 (обновлено: 05:25 29.06.2020)
228307
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за ее побед на внешнеполитической арене.
Глава Белого дома высмеял призыв бывшего вице-президента в администрации Барака Обамы, главного претендента на пост президента от демократов Джо Байдена не приглашать Москву на саммит G7 после публикации статьи The New York Times о якобы существовавших контактах между российской разведкой и движением "Талибан".

"Россия настолько по-крупному обставила его и Обаму, когда они были у власти, что Обама захотел убрать их из G8. США были слабы во всем, особенно с Россией!" — написал Трамп в твиттере.

В конце мая президент США Дональд Трамп предложил пригласить Россию, Индию, Австралию и Южную Корею на сентябрьский саммит G7.
Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Вчера, 18:22
Болтон объяснил реакцию Трампа на сообщения о сговоре России с талибами
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американских спецслужб ранее опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было.
Посольство России в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД назвал эту информацию фейком.
Позднее радикальное движение "Талибан" также опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства России.
Белый дом назвал данные NYT "неточными" и утверждает, что ничего подобного разведка не докладывала Трампу. Сам глава государства назвал это "очередной заказухой" и также заявил, что никто не докладывал ни ему, ни другим членам администрации "о так называемых нападениях русских" на американские войска в Афганистане.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998-го по 2014 год, но сократился до G7, когда из-за событий вокруг Крыма участники клуба отказались ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел против нее санкции. Москва ответила на это продуктовым эмбарго, взяла курс на импортозамещение и неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены антироссийских ограничений.
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
26 июня, 16:37
""Семерка" уже не та". МИД напомнил отношение РФ к идее участия в G7
6222001831036
Обсудить 71
РоссияG7Дональд ТрампG8Джо БайденСШАВ мире
Популярные комментарии
Без России Г7 превратился, как сами шутили американцы, - в вечеринку с переодеваниями и раскрасками, а серьезных и значимых решений там не принималось.
28 июня, 22:01
Slava Black
175210015
Трамп прав. Но наши хотят сидеть везде и 8 и 6 и 5 и т. д.
28 июня, 21:40
jjuws-w
2111224118
Рекомендуем
Наталья Поклонская
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Мир перевернулся: Германия готовит санкции против США
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
Ракета "Ангара" оказалась в три раза дороже "Протона"
Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
В России резко ответили на заявление Праги о сносе памятника Коневу
Социальная сеть Facebook
Скоро начнется "охота на русских": опасную свободу ликвидируют
Люди отдыхают у фонтана Дружба народов на ВДНХ в Москве
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Мария Бутина
Бутина посоветовала Западу критиковать свои избирательные системы
Девушка на одной из улиц в Москве
Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне
:Женщина на избирательном участке в Варшаве, Польша
Во второй тур выборов президента Польши вышли Дуда и Тшасковский
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Проценко прокомментировал сообщения о мешках для трупов в Коммунарке
Военная техники перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Китайская газета оценила "смертоносные машины" на параде Победы в Москве
Экран монитора с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
Минтруд объяснил порядок новых выплат в десять тысяч рублей на детей
Военнослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане
Разведка США сочла данные о "сговоре" России с талибами недостоверными
Президент Украины Владимир Зеленский
Рейтинг Зеленского рекордно обрушился
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:42ФАС признала рекламу концерта Элджея в Челябинске ненадлежащей
08:40Цены на нефть марки Brent упали до 40,18 доллара за баррель
08:40СМИ: финансирование нацпроектов могут сократить на 140 миллиардов рублей
08:36Защита Шамсутдинова намерена просить о рассмотрении дела присяжными
08:33Полиция завела дело после жестокого убийства хаски в Челябинской области
08:33В Южной Корее выявили 42 новых случая COVID-19
08:29В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
08:26СМИ: Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков
08:23Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
08:22В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
08:19В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
07:43Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
Лента новостейМолния