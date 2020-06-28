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В Норильске восстановили электроснабжение
Электроснабжение жителей Норильска и обсерватора, которое было нарушено после возгорания на подстанции, восстановлено, говорится в сообщении Минэнерго РФ. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T22:12
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
норильск
происшествия
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РИА Новости
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск, происшествия

В Норильске восстановили электроснабжение

21:53 28.06.2020 (обновлено: 22:12 28.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Электроснабжение жителей Норильска и обсерватора, которое было нарушено после возгорания на подстанции, восстановлено, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
В воскресенье в 10.55 мск на главной понизительной подстанции "Норильско-Таймырской энергетической компании" было обнаружено возгорание кровли, подстанция была обесточена. Без электроснабжения остались обсерватор для проведения карантинных мероприятий в отношении прибывающих на территорию Норильска и часть бытовых потребителей города. Мощность отключенных потребителей – 0,5 мегаватта.
Возгорание было ликвидировано силами подразделения МЧС России в 11.17 мск. Во время тушения возгорания оборудование подстанции залило водой. Подача напряжения потребителям была возможна только после его сушки.
"В 19.06 после просушки и ремонта оборудования, ПС 35 кВ ГПП-36 включена в работу. В 19.27 всем потребителям подано напряжение", - говорится в сообщении.
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Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НорильскПроисшествия
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