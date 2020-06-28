https://ria.ru/20200628/1573597062.html
В Норильске восстановили электроснабжение
Электроснабжение жителей Норильска и обсерватора, которое было нарушено после возгорания на подстанции, восстановлено, говорится в сообщении Минэнерго РФ. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T21:53
2020-06-28T22:12
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
норильск
происшествия
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https://ria.ru/20200626/1573493293.html
норильск
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство энергетики рф (минэнерго россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск, происшествия