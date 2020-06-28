В Норильске восстановили электроснабжение

В воскресенье в 10.55 мск на главной понизительной подстанции "Норильско-Таймырской энергетической компании" было обнаружено возгорание кровли, подстанция была обесточена. Без электроснабжения остались обсерватор для проведения карантинных мероприятий в отношении прибывающих на территорию Норильска и часть бытовых потребителей города. Мощность отключенных потребителей – 0,5 мегаватта.