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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573596997.html
В Палестине число больных COVID-19 достигло 2248
Порядка 200 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки на палестинских территориях, общее число достигло 2248, сообщила министр здравоохранения Палестины РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T23:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хеврон (провинция)
палестина
в мире
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353
60
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коронавирус covid-19, хеврон (провинция), палестина, в мире

В Палестине число больных COVID-19 достигло 2248

21:31 28.06.2020 (обновлено: 23:39 28.06.2020)
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© AP Photo / Hatem MoussaАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© AP Photo / Hatem Moussa
ГАЗА, 28 июн - РИА Новости. Порядка 200 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки на палестинских территориях, общее число достигло 2248, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.
"Сто девяносто пять новых случаев заражения коронавирусом выявлены на Западном берегу, в том числе 109 в провинции Хеврон. Общее количество случаев заражения составляет 2248", - заявила эль-Кела.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хеврон (провинция)ПалестинаВ мире
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