https://ria.ru/20200628/1573596997.html
В Палестине число больных COVID-19 достигло 2248
Порядка 200 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки на палестинских территориях, общее число достигло 2248, сообщила министр здравоохранения Палестины РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T21:31
2020-06-28T23:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хеврон (провинция)
палестина
в мире
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хеврон (провинция)
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, хеврон (провинция), палестина, в мире