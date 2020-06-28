Иностранцам, не посетившим Россию из-за COVID-19, могут выдать новые визы

"Вместе с тем МИД России считает возможным предложить иностранным гражданам, отменившим свои поездки в Россию, несмотря на ранее оформленные однократные либо двукратные визы, срок действия которых начинался с середины марта, бесплатно оформить новые визы аналогичной кратности в течение ближайших шести месяцев после снятия ограничений на въезд в РФ при том условии, что будут представлены документы, являющиеся правовым основанием для выдачи визы на новый срок", - сказал он.