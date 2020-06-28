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Иностранцам, не посетившим Россию из-за COVID-19, могут выдать новые визы
МИД России считает возможным предложить иностранным гражданам, отменившим свои поездки в Россию в связи с пандемией COVID-19, бесплатно оформить новые визы в... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T21:26
россия
евгений иванов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
общество
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РИА Новости
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россия, евгений иванов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество

Иностранцам, не посетившим Россию из-за COVID-19, могут выдать новые визы

21:26 28.06.2020
374
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. МИД России считает возможным предложить иностранным гражданам, отменившим свои поездки в Россию в связи с пандемией COVID-19, бесплатно оформить новые визы в течение полугода после снятия ограничений на въезд в РФ при наличии необходимых документов, заявил в интервью изданию "Коммерсант" заместитель министра иностранных дел РФ, статс-секретарь Евгений Иванов.
"Вместе с тем МИД России считает возможным предложить иностранным гражданам, отменившим свои поездки в Россию, несмотря на ранее оформленные однократные либо двукратные визы, срок действия которых начинался с середины марта, бесплатно оформить новые визы аналогичной кратности в течение ближайших шести месяцев после снятия ограничений на въезд в РФ при том условии, что будут представлены документы, являющиеся правовым основанием для выдачи визы на новый срок", - сказал он.
Здание Министерства иностранных дел РФ
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РоссияЕвгений ИвановМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Общество
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