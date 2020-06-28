https://ria.ru/20200628/1573596936.html
Иностранцам, не посетившим Россию из-за COVID-19, могут выдать новые визы
МИД России считает возможным предложить иностранным гражданам, отменившим свои поездки в Россию в связи с пандемией COVID-19, бесплатно оформить новые визы в... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T21:26
2020-06-28T21:26
россия
евгений иванов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
общество
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https://ria.ru/20200628/1573596656.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евгений иванов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество