https://ria.ru/20200628/1573596905.html
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 9,8 миллиона
Свыше 189 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа в мире зарегистрировано за последние сутки, общее число заболевших превысило 9,8 миллиона, следует... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T21:24
2020-06-28T21:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз