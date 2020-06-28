Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573596905.html
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 9,8 миллиона
Свыше 189 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа в мире зарегистрировано за последние сутки, общее число заболевших превысило 9,8 миллиона, следует... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T21:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572697159_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_6f70ae0d590a97d82fc37b98bc5efbb6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572697159_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_6f70ae0d590a97d82fc37b98bc5efbb6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572697159_66:0:2797:2048_1400x0_80_0_0_14114163ae13f5ebee7bcc884a43cfbd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572697159_37:0:2085:2048_1400x0_80_0_0_32b81e7a49f9610d497a5a7bbb8b26ba.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 9,8 миллиона

21:24 28.06.2020
378
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшеры и водитель скорой медицинской помощи в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
Фельдшеры и водитель скорой медицинской помощи в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Свыше 189 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа в мире зарегистрировано за последние сутки, общее число заболевших превысило 9,8 миллиона, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По последним данным, за минувшие сутки в мире выявлено 4612 летальных исходов, общее число скончавшихся от коронавируса составило 495 760. Число заболевших с начала эпидемии достигло 9 843 073, за последние сутки - 189 077.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗ
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи
В Палестине число больных COVID-19 достигло 2248
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
В Южной Корее еще 62 человека заболели COVID-19
Здание Министерства иностранных дел РФ
Иностранцам, не посетившим Россию из-за COVID-19, могут выдать новые визы
Пассажирский самолет в небе
Более ста россиян вылетели из Рима в Москву на вывозном рейсе
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин прокомментировал строительство инфекционного центра в Саратове
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил, что Россия опередила Украину в дерегуляции экономики
Турецкое побережье
У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД рассказали о вводимой с 2021 года электронной визе для иностранцев
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД не имеет возражений по выдаче виз иностранцам на срок до пяти лет
Передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
В Черногории два человека умерли из-за COVID-19
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Число случаев заражения коронавирусом в Марокко превысило 12 тысяч
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
На территории холодильного склада в Ереване потушили пожар
Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Видео в соцсетях о нарушении на голосовании в Дзержинске оказалось фейком
Эдуард Филипп
Премьер Франции побеждает на муниципальных выборах в городе Гавр
Здание МИД России
МИД планирует упростить условия въезда в Россию для ряда иностранцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:42ФАС признала рекламу концерта Элджея в Челябинске ненадлежащей
08:40Цены на нефть марки Brent упали до 40,18 доллара за баррель
08:40СМИ: финансирование нацпроектов могут сократить на 140 миллиардов рублей
08:36Защита Шамсутдинова намерена просить о рассмотрении дела присяжными
08:33Полиция завела дело после жестокого убийства хаски в Челябинской области
08:33В Южной Корее выявили 42 новых случая COVID-19
08:29В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
08:26СМИ: Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков
08:23Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
08:22В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
08:19В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
07:43Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
Лента новостейМолния