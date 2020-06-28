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У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло около берегов Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T21:21
европейский средиземноморский сейсмологический центр
мармарис
родос
турция
в мире
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мармарис
родос
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РИА Новости
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353
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европейский средиземноморский сейсмологический центр, мармарис, родос, турция, в мире

У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4

21:21 28.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТурецкое побережье
Турецкое побережье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Турецкое побережье. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло около берегов Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Толчки зафиксированы в 17.43 по времени UTC (20.43 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 18 километрах к югу от турецкого курортного города Мармарис и в 28 километрах к северу от греческого острова Родос. Очаг находился на глубине 40 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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Три человека погибли при крушении туристической яхты в районе Мармариса
503301
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Европейский средиземноморский сейсмологический центрМармарисРодосТурцияВ мире
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