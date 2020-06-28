https://ria.ru/20200628/1573596874.html
У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло около берегов Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T21:21
2020-06-28T21:21
европейский средиземноморский сейсмологический центр
мармарис
родос
турция
в мире
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https://ria.ru/20170802/1499607175.html
мармарис
родос
турция
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европейский средиземноморский сейсмологический центр, мармарис, родос, турция, в мире