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Саакашвили заявил, что Россия опередила Украину в дерегуляции экономики
Россия опередила Украину в дерегуляции экономики, считает глава исполкома украинского национального совета реформ, экс-президент Грузии, бывший губернатор... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T21:19
россия
михаил саакашвили
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, михаил саакашвили, украина, в мире

Саакашвили заявил, что Россия опередила Украину в дерегуляции экономики

21:19 28.06.2020
1880
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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Михаил Саакашвили. Архивное фото
КИЕВ, 28 июн – РИА Новости. Россия опередила Украину в дерегуляции экономики, считает глава исполкома украинского национального совета реформ, экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
"Вы упоминали Россию. Я посмотрел, меня это реально очень расстраивает. По дерегуляции (экономики – ред.) Россия ушла далеко-далеко вперед Украины… Выступает российский чиновник и говорит: "Мы не можем деньгами помочь бизнесу, но мы можем тем, что облегчим бремя вот это". Это как раз то, что я утверждаю здесь, но почему-то не слышу риторики украинских чиновников. Что, россияне должны нас (украинцев – ред.) опережать?" – заявил Саакашвили в онлайн-беседе с владельцем компании UBC Group Игорем Гуменным. Видео опубликовано в YouTube-канале Саакашвили.
Также бывший глава Грузии заявил, что Россия опередила Украину в том числе и в системе налогообложения.
"И по налоговой системе, и по этой системе они опередили. Давайте будем говорить как есть. Они гораздо больше слушают бизнес, чем мы в условиях нашей демократии", - добавил Саакашвили.
Михаил Саакашвили
27 июня, 11:39
Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине
16563052
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РоссияМихаил СаакашвилиУкраинаВ мире
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