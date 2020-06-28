Саакашвили заявил, что Россия опередила Украину в дерегуляции экономики

Также бывший глава Грузии заявил, что Россия опередила Украину в том числе и в системе налогообложения.

"И по налоговой системе, и по этой системе они опередили. Давайте будем говорить как есть. Они гораздо больше слушают бизнес, чем мы в условиях нашей демократии", - добавил Саакашвили.