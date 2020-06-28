Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200628/1573596656.html
МИД не имеет возражений по выдаче виз иностранцам на срок до пяти лет
МИД России не имеет принципиальных возражений по выдаче туристических виз сроком до пяти лет, но надо поэтапно двигаться в этом направлении, заявил замглавы... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T21:11
туризм
евгений иванов
новости - туризм
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852193_370:759:2661:2048_1400x0_80_0_0_7e55d94a8db3449da7015740ab346c33.jpg
https://ria.ru/20200217/1564872509.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852193_370:759:2661:2048_1400x0_80_0_0_7e55d94a8db3449da7015740ab346c33.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852193_79:0:2810:2048_1400x0_80_0_0_b10328551bdfcf21104afff9068b17c8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852193_769:529:2288:2048_1400x0_80_0_0_73b3ed5a9dc25486183c2e232ebe091b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений иванов, новости - туризм, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), федеральное агентство по туризму (ростуризм)

МИД не имеет возражений по выдаче виз иностранцам на срок до пяти лет

21:11 28.06.2020
468
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. МИД России не имеет принципиальных возражений по выдаче туристических виз сроком до пяти лет, но надо поэтапно двигаться в этом направлении, заявил замглавы ведомства, статс-секретарь Евгений Иванов.
Ростуризм в конце апреля предложил ввести многократные визы для иностранцев сроком до пяти лет.
"Что касается предложения Ростуризма о многократных туристических визах, то могу рассказать, что с конца прошлого года МИД России в инициативном порядке ведет работу над законопроектом, который предусматривает возможность выдачи всем иностранцам многократной турвизы сроком действия до шести месяцев (общий срок пребывания на территории России не должен превышать три месяца в течение указанного периода) на основании лишь подтверждения брони в гостинице на период первой поездки", - сказал Иванов в интервью газете "Коммерсант".
По его словам, в министерстве не видят препятствий к тому, чтобы уже сейчас срок действия такой визы увеличить до одного года. Он отметил, что "это потребует дополнительного обсуждения со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами".
Фестиваль День народного единства
17 февраля, 14:47Туризм
АТОР: Россию стали чаще посещать иностранные туристы
"В части, касающейся возможности оформления в перспективе туристических виз сроком действия до пяти лет, принципиальных возражений также не имеется. Вместе с тем, как уже упоминалось ранее, исходим из целесообразности поэтапного продвижения в этом направлении, анализируя накапливаемый опыт", - отметил он.
1100014
Обсудить 0
ТуризмЕвгений ИвановНовости - ТуризмМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД рассказали о вводимой с 2021 года электронной визе для иностранцев
Здание МИД России
МИД планирует упростить условия въезда в Россию для ряда иностранцев
Здание Министерства иностранных дел РФ
Иностранцам, не посетившим Россию из-за COVID-19, могут выдать новые визы
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил, что Россия опередила Украину в дерегуляции экономики
Пассажирский самолет в небе
Более ста россиян вылетели из Рима в Москву на вывозном рейсе
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
На территории холодильного склада в Ереване потушили пожар
Передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
В Черногории два человека умерли из-за COVID-19
Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Число случаев заражения коронавирусом в Марокко превысило 12 тысяч
Дональд Трамп с клюшкой для игры в гольф
Трамп нарушил обещание и уехал играть в гольф
Автомобиль скорой помощи
В Палестине число больных COVID-19 достигло 2248
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин прокомментировал строительство инфекционного центра в Саратове
Фельдшеры и водитель скорой медицинской помощи в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 9,8 миллиона
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
В Южной Корее еще 62 человека заболели COVID-19
Сотрудник пожарной охраны
В Институте космических исследований сработала пожарная сигнализация
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:42ФАС признала рекламу концерта Элджея в Челябинске ненадлежащей
08:40Цены на нефть марки Brent упали до 40,18 доллара за баррель
08:40СМИ: финансирование нацпроектов могут сократить на 140 миллиардов рублей
08:36Защита Шамсутдинова намерена просить о рассмотрении дела присяжными
08:33Полиция завела дело после жестокого убийства хаски в Челябинской области
08:33В Южной Корее выявили 42 новых случая COVID-19
08:29В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
08:26СМИ: Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков
08:23Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
08:22В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
08:19В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
07:43Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
Лента новостейМолния