МИД не имеет возражений по выдаче виз иностранцам на срок до пяти лет

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. МИД России не имеет принципиальных возражений по выдаче туристических виз сроком до пяти лет, но надо поэтапно двигаться в этом направлении, заявил замглавы ведомства, статс-секретарь Евгений Иванов.
Ростуризм в конце апреля предложил ввести многократные визы для иностранцев сроком до пяти лет.
"Что касается предложения Ростуризма о многократных туристических визах, то могу рассказать, что с конца прошлого года МИД России в инициативном порядке ведет работу над законопроектом, который предусматривает возможность выдачи всем иностранцам многократной турвизы сроком действия до шести месяцев (общий срок пребывания на территории России не должен превышать три месяца в течение указанного периода) на основании лишь подтверждения брони в гостинице на период первой поездки", - сказал Иванов в интервью газете "Коммерсант".
По его словам, в министерстве не видят препятствий к тому, чтобы уже сейчас срок действия такой визы увеличить до одного года. Он отметил, что "это потребует дополнительного обсуждения со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами".
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"В части, касающейся возможности оформления в перспективе туристических виз сроком действия до пяти лет, принципиальных возражений также не имеется. Вместе с тем, как уже упоминалось ранее, исходим из целесообразности поэтапного продвижения в этом направлении, анализируя накапливаемый опыт", - отметил он.