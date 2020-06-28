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В Институте космических исследований сработала пожарная сигнализация
Пожарные ищут в Институте космических исследований в Москве причину сработавшей сигнализации о пожаре, взрыва не было, сообщил РИА Новости в воскресенье... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T21:14
институт космических исследований
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
институт космических исследований, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В Институте космических исследований сработала пожарная сигнализация

21:12 28.06.2020 (обновлено: 21:14 28.06.2020)
2934
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пожарные ищут в Институте космических исследований в Москве причину сработавшей сигнализации о пожаре, взрыва не было, сообщил РИА Новости в воскресенье директор института Анатолий Петрукович.
"Сработала сигнализация, приехали пожарные и ищут причину. Пока ничего не нашли", - сказал собеседник агентства.
По его словам, о взрыве, как сообщает ряд СМИ, речи не идет.
В свою очередь, в ГУМЧС по Москве подтвердили, что ничего серьезного не произошло.
"Информация о хлопке в НИИ не подтвердилась. Выезжавший отряд уже покинул здание", - сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.
Сотрудник МЧС РФ
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Институт космических исследованийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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