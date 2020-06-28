https://ria.ru/20200628/1573596608.html
В Институте космических исследований сработала пожарная сигнализация
Пожарные ищут в Институте космических исследований в Москве причину сработавшей сигнализации о пожаре, взрыва не было, сообщил РИА Новости в воскресенье... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T21:12
2020-06-28T21:14
институт космических исследований
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564359068_0:147:3077:1878_1400x0_80_0_0_18c516bebff9ca2c6b6d57bfe71bf45a.jpg
https://ria.ru/20200302/1566762221.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564359068_0:147:3077:1878_1400x0_80_0_0_18c516bebff9ca2c6b6d57bfe71bf45a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564359068_237:0:2966:2047_1400x0_80_0_0_03f57d88e5a1bb609fe423d629f3f963.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564359068_578:0:2625:2047_1400x0_80_0_0_a04ddfaff0e0664e1ce77db8843577d0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
институт космических исследований, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия