В Институте космических исследований сработала пожарная сигнализация

"Сработала сигнализация, приехали пожарные и ищут причину. Пока ничего не нашли", - сказал собеседник агентства.

По его словам, о взрыве, как сообщает ряд СМИ, речи не идет.

В свою очередь, в ГУМЧС по Москве подтвердили, что ничего серьезного не произошло.