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https://ria.ru/20200628/1573596504.html
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
Санкционное давление со стороны США вряд ли остановит проект "Северный поток — 2", строительство которого "основательно продвинулось". Такое мнение на страницах РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T21:26
россия
северный поток — 2
нафтогаз украины
ангела меркель
сша
украина
в мире
экономика
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https://ria.ru/20200628/1573564644.html
https://ria.ru/20200530/1572207229.html
Запад не хочет остановит СП - 2 . Сам проект потерял смысл для России, которая хотела перестать качать газ через Украину в 2020, теперь до 2024 придётся по любому , а за эти 4 года ой сколько может случится . Там смысл Запада, это наказать банду в Германии , которая вступила в сговор с Кремлем . Пускай достроят бесполезную трубу , но под это в Германии кто-то потеряет власть , не будем указывать пальцем на того, кто имеет долю в Роснефти .
77
«новым витком энергетической войны между Москвой и Вашингтоном.» Хороший пример западной пропаганды. Москва не ведет энергетической войны с Вашингтоном. Правильно написать «Энергетической войны Вашингтона против Москвы».
52
4
россия
сша
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/151420/07/1514200742_0:416:4000:2666_1400x0_80_0_0_a261575d1cdf4f1151fc3ac005e75ad4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, северный поток — 2, нафтогаз украины, ангела меркель, сша, украина, в мире, экономика

Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"

21:07 28.06.2020 (обновлено: 21:26 28.06.2020)
18782
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтТрубы для газопровода "Северный поток ‑ 2" на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Санкционное давление со стороны США вряд ли остановит проект "Северный поток — 2", строительство которого "основательно продвинулось". Такое мнение на страницах журнала Forbes высказал колумнист Кеннет Рапоза.
Журналист отметил, что в последнее время американские конгрессмены вновь развернули активную деятельность, связанную с экономическими ограничениями против газопровода. Так, в начале июня в сенат США внесли законопроект, предлагающий вводить санкции против компаний, которые предоставляют услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для судов, работающих на трубопроводе. А на этой неделе члены конгресса представили на рассмотрение палаты представителей новый проект — снова против строящейся магистрали.
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Как пишет Рапоза, очередные санкционные ограничения, направленные против "Северного потока — 2", станут новым витком энергетической войны между Москвой и Вашингтоном.
При этом журналист обратил внимание, что к американским законопроектам против газопровода "с восторгом" отнеслись в Киеве, который опасается потерять доходы от транзита российского голубого топлива.
"По данным некоторых экспертов, потери транзитных доходов составят примерно десять процентов ВВП Украины, который и так не отличается быстрым ростом", — говорится в материале.
"Нафтогаз Украины" видит серьезную проблему в магистрали, которая идет в обход страны, указал он.
Как предполагает Рапоза, конгресс, скорее всего, примет предложенные законопроекты.
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"Российскому энергетическому гиганту это не понравится. Ангеле Меркель это может понравиться еще меньше", — предполагает он.
При этом автор статьи подчеркивает, что новые санкции вряд ли помешают "Северному потоку — 2", который почти завершен.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против него активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд стран Европы.
Вашингтон в декабре ввел санкции против "Северного потока — 2" и потребовал от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
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Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
202211136
Обсудить 4
РоссияСеверный поток — 2Нафтогаз УкраиныАнгела МеркельСШАУкраинаВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Запад не хочет остановит СП - 2 . Сам проект потерял смысл для России, которая хотела перестать качать газ через Украину в 2020, теперь до 2024 придётся по любому , а за эти 4 года ой сколько может случится . Там смысл Запада, это наказать банду в Германии , которая вступила в сговор с Кремлем . Пускай достроят бесполезную трубу , но под это в Германии кто-то потеряет власть , не будем указывать пальцем на того, кто имеет долю в Роснефти .
28 июня, 22:24
freizdorf
4110170
«новым витком энергетической войны между Москвой и Вашингтоном.» Хороший пример западной пропаганды. Москва не ведет энергетической войны с Вашингтоном. Правильно написать «Энергетической войны Вашингтона против Москвы».
28 июня, 22:24
nakιs Kamakιs
5200000
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