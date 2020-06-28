Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"

Трубы для газопровода "Северный поток ‑ 2" на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия

Журналист отметил, что в последнее время американские конгрессмены вновь развернули активную деятельность, связанную с экономическими ограничениями против газопровода. Так, в начале июня в сенат США внесли законопроект, предлагающий вводить санкции против компаний, которые предоставляют услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для судов, работающих на трубопроводе. А на этой неделе члены конгресса представили на рассмотрение палаты представителей новый проект — снова против строящейся магистрали.

Как пишет Рапоза, очередные санкционные ограничения, направленные против "Северного потока — 2", станут новым витком энергетической войны между Москвой и Вашингтоном.

При этом журналист обратил внимание, что к американским законопроектам против газопровода "с восторгом" отнеслись в Киеве, который опасается потерять доходы от транзита российского голубого топлива.

"По данным некоторых экспертов, потери транзитных доходов составят примерно десять процентов ВВП Украины , который и так не отличается быстрым ростом", — говорится в материале.

Нафтогаз Украины " видит серьезную проблему в магистрали, которая идет в обход страны, указал он.

Как предполагает Рапоза, конгресс, скорее всего, примет предложенные законопроекты.

"Российскому энергетическому гиганту это не понравится. Ангеле Меркель это может понравиться еще меньше", — предполагает он.

При этом автор статьи подчеркивает, что новые санкции вряд ли помешают "Северному потоку — 2", который почти завершен.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против него активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд стран Европы.

Вашингтон в декабре ввел санкции против "Северного потока — 2" и потребовал от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.