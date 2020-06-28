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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573596472.html
В Черногории два человека умерли из-за COVID-19
Два человека умерли в Черногории с диагнозом COVID-19, у третьего умершего также предполагается коронавирус, его анализы проверяют, сообщило правительство... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T21:06
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, черногория, в мире

В Черногории два человека умерли из-за COVID-19

21:06 28.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПередвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
Передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЕЛГРАД, 28 июн – РИА Новости. Два человека умерли в Черногории с диагнозом COVID-19, у третьего умершего также предполагается коронавирус, его анализы проверяют, сообщило правительство страны.
Институт общественного здоровья Черногории сообщил в воскресенье, что за последние сутки тестировал анализы 438 человек, из них 12 были позитивны на коронавирус. Это жители городов Рожае, Подгорица, Будва и Бар.
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"Два пациента с позитивным анализом на COVID-19 скончались. Результаты анализов третьего умершего пациента ожидаются", - сообщил кабмин в Twitter.
Правительство Черногории настаивает, что летальные исходы результат "импортированной" инфекции из соседних стран. Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории (NKT) ранее ввел запрет на проведение всех политических и религиозных собраний в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Новые больные были выявлены в середине июня, вопреки тому, что во второй половине мая власти Черногории провозгласили победу над эпидемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЧерногорияВ мире
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