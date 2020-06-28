В Черногории два человека умерли из-за COVID-19

Правительство Черногории настаивает, что летальные исходы результат "импортированной" инфекции из соседних стран. Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории (NKT) ранее ввел запрет на проведение всех политических и религиозных собраний в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Новые больные были выявлены в середине июня, вопреки тому, что во второй половине мая власти Черногории провозгласили победу над эпидемией.