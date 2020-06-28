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Туризм
https://ria.ru/20200628/1573596443.html
В МИД рассказали о вводимой с 2021 года электронной визе для иностранцев
Москва не исключает, что вводимая с 1 января 2021 года единая электронная виза может в дальнейшем стать многократной, заявил в воскресенье заместитель министра... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T21:08
туризм
россия
евгений иванов
новости - туризм
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, евгений иванов, новости - туризм, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

В МИД рассказали о вводимой с 2021 года электронной визе для иностранцев

21:08 28.06.2020
508
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Москва не исключает, что вводимая с 1 января 2021 года единая электронная виза может в дальнейшем стать многократной, заявил в воскресенье заместитель министра иностранных дел РФ, статс-секретарь Евгений Иванов.
"Не исключаем, что в дальнейшем электронная виза действительно может стать и многократной. Но подобные решения должны приниматься на основании анализа накопленного опыта и с учетом всех факторов, в том числе миграционной опасности", - сказал Иванов в интервью "Коммерсанту".
Ранее Госдума приняла в первом чтении подготовленный МИД РФ законопроект о единой электронной визе. Планируется, что с 1 января 2021 года удаленно оформить российскую визу смогут граждане 53 стран. Представляя законопроект в Госдуме, Иванов отметил, что утвержденная президентом РФ концепция единой электронной визы предполагает взимание за ее оформление консульского сбора в размере до 50 долларов США.
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ТуризмРоссияЕвгений ИвановНовости - ТуризмМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
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