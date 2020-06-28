В МИД рассказали о вводимой с 2021 года электронной визе для иностранцев

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Москва не исключает, что вводимая с 1 января 2021 года единая электронная виза может в дальнейшем стать многократной, заявил в воскресенье заместитель министра иностранных дел РФ, статс-секретарь Евгений Иванов.
"Не исключаем, что в дальнейшем электронная виза действительно может стать и многократной. Но подобные решения должны приниматься на основании анализа накопленного опыта и с учетом всех факторов, в том числе миграционной опасности", - сказал Иванов в интервью "Коммерсанту".
Ранее Госдума приняла в первом чтении подготовленный МИД РФ законопроект о единой электронной визе. Планируется, что с 1 января 2021 года удаленно оформить российскую визу смогут граждане 53 стран. Представляя законопроект в Госдуме, Иванов отметил, что утвержденная президентом РФ концепция единой электронной визы предполагает взимание за ее оформление консульского сбора в размере до 50 долларов США.