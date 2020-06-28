https://ria.ru/20200628/1573596342.html
На территории холодильного склада в Ереване потушили пожар
Пожар, возникший в воскресенье утром на территории холодильного комбината "Дзюник сарнаран" недалеко от центра Еревана, потушен, заявили в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T20:59
2020-06-28T20:59
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ереван, армения, в мире
ЕРЕВАН, 28 июн – РИА Новости.
Пожар, возникший в воскресенье утром на территории холодильного комбината "Дзюник сарнаран" недалеко от центра Еревана
, потушен, заявили в пресс-службе МЧС страны.
Ранее в ведомстве сообщили, что сигнал о пожаре в здании ООО "Дзюник сарнаран" поступил на пульт дежурного национального центра кризисного управления примерно в 10.00 мск. На месте работали около 10 пожарных команд, были привлечены 11 единиц техники. За действиями пожарных следил глава МЧС Феликс Цолакян. Огонь охватил территорию площадью 105 квадратных метров.
"Пожар потушен. Выяснилось, что на территории комбината сгорели пенопласт и стекловолокно. На месте продолжает дежурить один пожарный отряд", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.
Тот же холодильный комбинат горел и в августе 2019 года. Тогда армянские пожарные справились с огнем лишь на пятый день. Летом минувшего года огонь охватил 3-5 этажи здания, каждый площадью 740 квадратных метров.