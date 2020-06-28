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Число случаев заражения коронавирусом в Марокко превысило 12 тысяч
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Марокко превысило 12 тысяч, сообщает министерство здравоохранения королевства. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T20:56
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, марокко, в мире

Число случаев заражения коронавирусом в Марокко превысило 12 тысяч

20:56 28.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Марокко превысило 12 тысяч, сообщает министерство здравоохранения королевства.
По его данным, общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 12 052, выздоровели 8740 человек, скончался 221. Более четверти всех заражений (27,92%) выявлены в регионе Касабланка-Сеттат.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
25 июня, 18:34Распространение нового коронавируса
ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Власти Марокко ранее приняли решение продлить до 10 июля режим санитарного чрезвычайного положения для борьбы с COVID-19. При этом с 25 июня в рамках поэтапного смягчения карантина был отменен ряд ограничений. В частности, разрешены работа кафе и ресторанов при условии заполняемости не выше 50%, а также коммерческая деятельность в торговых центрах. Также было возобновлено автомобильное и железнодорожное сообщение между городами и авиасообщение внутри страны. В то же время музеи, театры, кинотеатры и общественные бассейны пока остаются закрытыми.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗМароккоВ мире
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