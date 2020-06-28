Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200628/1573596161.html
Starbucks приостановит размещение рекламы во всех социальных сетях
Одна из крупнейших в мире сетей кофеен Starbucks приостанавливает размещение рекламы во всех социальных сетях на фоне бойкота, объявленного Facebook. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T20:53
starbucks corporation
технологии
медиа - общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152424/54/1524245495_0:100:1920:1180_1400x0_80_0_0_b471b94335125188486165a8e8d43590.jpg
https://ria.ru/20200626/1573540869.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/152424/54/1524245495_0:100:1920:1180_1400x0_80_0_0_b471b94335125188486165a8e8d43590.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152424/54/1524245495_107:0:1814:1280_1400x0_80_0_0_215ce3831c39fee65e5772da1f92c8ac.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152424/54/1524245495_320:0:1600:1280_1400x0_80_0_0_8311f4336625c0e78dbd367757aab7fb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
starbucks corporation, технологии, медиа - общество, в мире

Starbucks приостановит размещение рекламы во всех социальных сетях

20:53 28.06.2020
4455
CC0 / yespick0402 / Кофейня Starbucks
Кофейня Starbucks
CC0 / yespick0402 /
Кофейня Starbucks. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Одна из крупнейших в мире сетей кофеен Starbucks приостанавливает размещение рекламы во всех социальных сетях на фоне бойкота, объявленного Facebook.
"Мы приостановим размещение рекламы во всех социальных сетях, при этом мы продолжаем внутренние обсуждения, обсуждения с нашими медиапартнерами и правозащитными организациями с целью прекращения распространения ненавистнических высказываний", - говорится в сообщении на сайте компании.
Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью из более чем 32 тысяч кофеен по всему миру.
Ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация по защите гражданских прав Color of Change, правозащитная организация "Антидиффамационная лига США" (ADL) и другие правозащитники призвали компании прекратить размещать рекламу в Facebook в июле, чтобы выразить протест из-за отсутствия регулирования такого контента. После этого компании North Face, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever сообщили, что не будут размещать рекламу в Facebook, а некоторые из них и в других соцсетях.
Реклама в центре Москвы
26 июня, 21:56
L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
Агентство Блумберг сообщило в субботу, что из-за бойкота рекламы в социальных сетях корпорации глава Facebook Марк Цукерберг потерял примерно 7,2 миллиарда долларов. Цукерберг ранее заявил, что компания внесет изменения в свою политику и запретит ненавистнические высказывания в рекламе, размещенной в соцсети.
7304107
Обсудить 0
Starbucks CorporationТехнологииМедиа - ОбществоВ мире
Рекомендуем
Девушка на одной из улиц в Москве
Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне
Полицейский в Рио-де-Жанейро
На вечеринке в Рио-де-Жанейро расстреляли пять человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко признался, что переживал из-за ситуации с COVID-19
Элиста
В Калмыкии продлили режим самоизоляции
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Диетолога озаботило состояние похудевшего на сто килограммов Фадеева
Автомобили на Московской кольцевой автомобильной дороге
На МКАД столкнулись четыре автомобиля
Дональд Трамп с клюшкой для игры в гольф
Трамп нарушил обещание и уехал играть в гольф
Сотрудник пожарной охраны
В Институте космических исследований сработала пожарная сигнализация
Девушки во время праздника Ивана Купалы в посёлке Куйбышево Бахчисарайского района. 6 июля 2018
В Китае назвали три главных недостатка россиянок
Русский губернатор Аляски А.А.Баранов
Соотечественники призвали сохранить памятник русскому правителю Аляски
Экран ноутбука с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
Компания The Pepsi Bottling Group , завод по розливу напитков
Компания PepsiCo присоединилась к рекламному бойкоту Facebook
Первая собака породы вельш-корги пемброк на службе в российской полиции
Единственный в России полицейский корги вышел на пенсию
Наталья Поклонская
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:42ФАС признала рекламу концерта Элджея в Челябинске ненадлежащей
08:40Цены на нефть марки Brent упали до 40,18 доллара за баррель
08:40СМИ: финансирование нацпроектов могут сократить на 140 миллиардов рублей
08:36Защита Шамсутдинова намерена просить о рассмотрении дела присяжными
08:33Полиция завела дело после жестокого убийства хаски в Челябинской области
08:33В Южной Корее выявили 42 новых случая COVID-19
08:29В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
08:26СМИ: Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков
08:23Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
08:22В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
08:19В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
07:43Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
Лента новостейМолния