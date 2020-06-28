https://ria.ru/20200628/1573596161.html
Starbucks приостановит размещение рекламы во всех социальных сетях
Одна из крупнейших в мире сетей кофеен Starbucks приостанавливает размещение рекламы во всех социальных сетях на фоне бойкота, объявленного Facebook. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T20:53
2020-06-28T20:53
starbucks corporation
технологии
медиа - общество
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
starbucks corporation, технологии, медиа - общество, в мире
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
Одна из крупнейших в мире сетей кофеен Starbucks
приостанавливает размещение рекламы во всех социальных сетях на фоне бойкота, объявленного Facebook.
"Мы приостановим размещение рекламы во всех социальных сетях, при этом мы продолжаем внутренние обсуждения, обсуждения с нашими медиапартнерами и правозащитными организациями с целью прекращения распространения ненавистнических высказываний", - говорится в сообщении на сайте компании.
Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью из более чем 32 тысяч кофеен по всему миру.
Ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация по защите гражданских прав Color of Change, правозащитная организация "Антидиффамационная лига США" (ADL) и другие правозащитники призвали компании прекратить размещать рекламу в Facebook в июле, чтобы выразить протест из-за отсутствия регулирования такого контента. После этого компании North Face, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever сообщили, что не будут размещать рекламу в Facebook, а некоторые из них и в других соцсетях.
Агентство Блумберг сообщило в субботу, что из-за бойкота рекламы в социальных сетях корпорации глава Facebook Марк Цукерберг потерял примерно 7,2 миллиарда долларов. Цукерберг ранее заявил, что компания внесет изменения в свою политику и запретит ненавистнические высказывания в рекламе, размещенной в соцсети.