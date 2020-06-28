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Число зараженных коронавирусом в Израиле выросло на 218 за сутки
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 218 за сутки и достигло в воскресенье вечером 23 639, один пациент скончался, число жертв... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T20:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
юлий эдельштейн
израиль
в мире
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353
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коронавирус covid-19, юлий эдельштейн, израиль, в мире

Число зараженных коронавирусом в Израиле выросло на 218 за сутки

20:47 28.06.2020
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© AP Photo / Oded BaliltyЖенщина на пляже в Тель-Авиве
Женщина на пляже в Тель-Авиве
© AP Photo / Oded Balilty
Женщина на пляже в Тель-Авиве
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 218 за сутки и достигло в воскресенье вечером 23 639, один пациент скончался, число жертв достигло 318, сообщил минздрав.
Согласно данным министерства, сейчас в Израиле коронавирусом больны 6275 человек, 39 пациентов в тяжелом состоянии, из них 22 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 17 056 пациентов выздоровели.
Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн заявил на пресс-конференции, что Израиль "находится в начале второй волны". Он также представил рекомендации, согласно которым следует ограничить число молящихся в синагогах, количество человек на таких религиозных мероприятиях, как свадьбы или обрезание, и проводить экзамены в высших учебных заведениях удаленно.
Эдельштейн подчеркнул, что важно "достичь максимальной эффективности при минимальном уроне".
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Ранее была зарегистрирована новая вспышка коронавируса в доме престарелых. Минздрав сообщил, что в гериатрическом центре в городе Рамле заражены семь сотрудников и 17 пациентов.
В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, значительная часть новых случаев регистрировалась в образовательных учреждениях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Юлий ЭдельштейнИзраильВ мире
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