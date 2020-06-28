Число зараженных коронавирусом в Израиле выросло на 218 за сутки

Женщина на пляже в Тель-Авиве

Женщина на пляже в Тель-Авиве

© AP Photo / Oded Balilty Женщина на пляже в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 218 за сутки и достигло в воскресенье вечером 23 639, один пациент скончался, число жертв достигло 318, сообщил минздрав.

Согласно данным министерства, сейчас в Израиле коронавирусом больны 6275 человек, 39 пациентов в тяжелом состоянии, из них 22 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 17 056 пациентов выздоровели.

Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн заявил на пресс-конференции, что Израиль "находится в начале второй волны". Он также представил рекомендации, согласно которым следует ограничить число молящихся в синагогах, количество человек на таких религиозных мероприятиях, как свадьбы или обрезание, и проводить экзамены в высших учебных заведениях удаленно.

Эдельштейн подчеркнул, что важно "достичь максимальной эффективности при минимальном уроне".

Ранее была зарегистрирована новая вспышка коронавируса в доме престарелых. Минздрав сообщил, что в гериатрическом центре в городе Рамле заражены семь сотрудников и 17 пациентов.

В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, значительная часть новых случаев регистрировалась в образовательных учреждениях.