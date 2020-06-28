Трамп нарушил обещание и уехал играть в гольф

Трамп известен своей любовью к гольфу. Обычно он проводит выходные на своей вилле Мар-а-Лаго во Флориде, однако последние месяцы глава государства мало покидал Белый дом из-за пандемии коронавируса. Недавно он возобновил выезды на публичные предвыборные мероприятия в другие штаты.