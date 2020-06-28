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Трамп нарушил обещание и уехал играть в гольф
Президент США Дональд Трамп все-таки отправился в субботу на поле для гольфа, хотя ранее обещал быть в Вашингтоне ради "соблюдения законности и порядка" в... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T20:45
дональд трамп
виргиния
вашингтон (город)
сша
в мире
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РИА Новости
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353
60
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дональд трамп, виргиния, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп нарушил обещание и уехал играть в гольф

20:44 28.06.2020 (обновлено: 20:45 28.06.2020)
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© AP Photo / Damian DovarganesДональд Трамп с клюшкой для игры в гольф
Дональд Трамп с клюшкой для игры в гольф
© AP Photo / Damian Dovarganes
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп все-таки отправился в субботу на поле для гольфа, хотя ранее обещал быть в Вашингтоне ради "соблюдения законности и порядка" в городе, сообщают журналисты пула Белого дома.
Правда, поле он выбрал неподалеку от столицы - в своем гольф-клубе в штате Виргиния. Ранее президент отменил поездку на выходные на гольф в штат Нью-Джерси. После появления в СМИ предположений, что это могло быть вызвано сообщениями о росте числа случаев заражения коронавирусом там, Трамп объяснил, что это продиктовано заботой о порядке в Вашингтоне, где на минувшей неделе протестующие вновь устроили акцию в сквере перед Белым домом и пытались свергнуть с постамента установленную там статую.
Дональд Трамп за игрой в гольф
25 мая, 17:07
Трамп раскритиковал СМИ за сообщение о его игре в гольф
Трамп известен своей любовью к гольфу. Обычно он проводит выходные на своей вилле Мар-а-Лаго во Флориде, однако последние месяцы глава государства мало покидал Белый дом из-за пандемии коронавируса. Недавно он возобновил выезды на публичные предвыборные мероприятия в другие штаты.
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Дональд ТрампВиргинияВашингтон (город)СШАВ мире
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