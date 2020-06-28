https://ria.ru/20200628/1573595963.html
Спецпредставитель США по Ирану обсудил оружейное эмбарго против Тегерана
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук посетил 27-28 июня Объединенные Арабские Эмираты и обсудил Иран, говорится в распространённом в воскресенье сообщении... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T20:44
2020-06-28T20:44
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
иран
сша
безопасность
в мире
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иран
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран, сша, безопасность, в мире
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости.
Спецпредставитель США
по Ирану
Брайан Хук посетил 27-28 июня Объединенные Арабские Эмираты и обсудил Иран, говорится в распространённом в воскресенье сообщении госдепартамента.
Хук встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Абдуллой бен Зайедом аль-Нахьяном, государственным министром иностранных дел Наваром Гаргашем и другими.
"Они обсудили продление оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана, которое истекает в октябре 2020 года. Спецпредставитель Хук представил эмиратским официальным лицам последнюю информацию о дипломатических усилиях по продлению эмбарго, и они обсудили опасность гонки вооружений в регионе в случае непродления эмбарго", - говорится в документе.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД
), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Договоренность, в том числе, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.