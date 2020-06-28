https://ria.ru/20200628/1573595929.html
В России еще 92 военных выздоровели после COVID-19
Свыше 6,3 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 92 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T20:41
2020-06-28T20:41
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Свыше 6,3 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 92 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах РФ после прохождения лечения выздоровело 92 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в ВС РФ
(нарастающим итогом) увеличилась до 6360 человек", - говорится в бюллетене.
Также отмечается, что общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 708.
На 28 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1365 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус. Среди курсантов и слушателей вузов болеет 201 военный.
Общее число военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 699 человек.
Отмечается, что в новых медицинских центрах помощь оказывается как военнослужащим, так и гражданскому населению. С начала функционирования многопрофильных центров, возведенных Минобороны РФ в 15 регионах страны, медпомощь уже была оказана 1170 пациентам, из них 189 человек - гражданские. Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны, отмечает ведомство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.