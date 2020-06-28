Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200628/1573595782.html
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что инцидент с телеведущей Ксенией Собчак в Среднеуральском женском монастыре в... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-29T01:10
схиигумен сергий (николай романов)
наталья поклонская
ксения собчак
свердловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564565646_0:0:2620:1473_1400x0_80_0_0_cc140923c455d70417daf7fd851fc24f.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200628/1573591264.html
Такие как Собчак с чего то решили что им всё можно и всё дозволено но это не так... И скорее всего её никто не бил..
272
Собчак в поиске, но шлейф её эпатажа не позволит ей стать серьёзным журналистом, избалованная и капризная, она уже исчерпала лимит терпения общества...
271
32
свердловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564565646_0:0:2620:1473_1400x0_80_0_0_cc140923c455d70417daf7fd851fc24f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564565646_99:0:2483:1788_1400x0_80_0_0_8760bff863d10c9cf13a3c0fff124398.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564565646_397:0:2185:1788_1400x0_80_0_0_2da36e6e48b70308ca75978bc1404781.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
схиигумен сергий (николай романов), наталья поклонская, ксения собчак, свердловская область

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре

20:38 28.06.2020 (обновлено: 01:10 29.06.2020)
106183
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что инцидент с телеведущей Ксенией Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области вызывает сожаление.
Ранее Собчак сообщила, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре, в котором она собирала материал для своего расследования о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о "псевдопандемии" коронавирусной инфекции, и об избиении в монастыре детей. В епархии РИА Новости ранее заявили, что с первого дня просили журналистов не нагнетать ситуацию, и отметили, что во всем предстоит разобраться правоохранительным органам.
"Инцидент в монастыре на Урале вызывает сожаление. Надеюсь, съемочная группа и Ксения Собчак быстро выздоровеют, а история с настоятелем и строителем монастыря Сергием закончится хорошо, потому что я уверена, что он очень переживает о произошедшем и, конечно же, не хотел такого конфликта, тем более, насколько мне известно из СМИ, его самого там не было", — сказала РИА Новости Поклонская.
Она подчеркнула, что когда ранее бывала в монастыре, не видела, чтобы кто-то занимался рукоприкладством.
"Очень жаль, что тема религии так остро стоит в современной политике. Лично для меня любые провокации и перегибы на этот счет являются нечестными методами достижения целей. А перегибы есть, причем с обеих сторон. Либо манипулировать, либо провоцировать. Поэтому обычным людям нужно беречь простую, искреннюю и чистую веру, не поддаваясь ни манипуляциям, ни провокациям", — сказала Поклонская.
Лидер музыкального коллектива Группировка Ленинград Сергей Шнуров в Волгодонском филиале ЗАО АЭМ-технологии предприятия Атоммаш
Вчера, 17:39
Хайпа ради. Шнуров зарифмовал поездку Собчак в монастырь на Урале
6075816182379
Обсудить 32
Схиигумен Сергий (Николай Романов)Наталья ПоклонскаяКсения СобчакСвердловская область
Популярные комментарии
Такие как Собчак с чего то решили что им всё можно и всё дозволено но это не так... И скорее всего её никто не бил..
28 июня, 21:19
РДРусский Дух
250320017
Собчак в поиске, но шлейф её эпатажа не позволит ей стать серьёзным журналистом, избалованная и капризная, она уже исчерпала лимит терпения общества...
28 июня, 21:42
Vlad Ivanov
25190226
Рекомендуем
Девушка на одной из улиц в Москве
Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Мир перевернулся: Германия готовит санкции против США
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Проценко прокомментировал сообщения о мешках для трупов в Коммунарке
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал причину исключения России из G8
Социальная сеть Facebook
Скоро начнется "охота на русских": опасную свободу ликвидируют
Военная техники перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Китайская газета оценила "смертоносные машины" на параде Победы в Москве
Угон автомобиля
Названы шесть признаков готовящегося угона автомобиля
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
Ракета "Ангара" оказалась в три раза дороже "Протона"
Большинство городских жителей к концу 2024 г обеспечат питьевой водой
Россиянам напомнили, какая вода самая полезная
Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
В России резко ответили на заявление Праги о сносе памятника Коневу
Люди отдыхают у фонтана Дружба народов на ВДНХ в Москве
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Отдых горожан в парках Москвы
Врач рассказала о связи между шашлыком и развитием рака
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Диетолога озаботило состояние похудевшего на сто килограммов Фадеева
Окрошка на кефире
Китайский блогер восхитился "самым удивительным" блюдом русской кухни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:42ФАС признала рекламу концерта Элджея в Челябинске ненадлежащей
08:40Цены на нефть марки Brent упали до 40,18 доллара за баррель
08:40СМИ: финансирование нацпроектов могут сократить на 140 миллиардов рублей
08:36Защита Шамсутдинова намерена просить о рассмотрении дела присяжными
08:33Полиция завела дело после жестокого убийства хаски в Челябинской области
08:33В Южной Корее выявили 42 новых случая COVID-19
08:29В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
08:26СМИ: Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков
08:23Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
08:22В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
08:19В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
07:43Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
Лента новостейМолния