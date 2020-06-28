Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре

Ранее Собчак сообщила, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре, в котором она собирала материал для своего расследования о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о "псевдопандемии" коронавирусной инфекции, и об избиении в монастыре детей. В епархии РИА Новости ранее заявили, что с первого дня просили журналистов не нагнетать ситуацию, и отметили, что во всем предстоит разобраться правоохранительным органам.

"Инцидент в монастыре на Урале вызывает сожаление. Надеюсь, съемочная группа и Ксения Собчак быстро выздоровеют, а история с настоятелем и строителем монастыря Сергием закончится хорошо, потому что я уверена, что он очень переживает о произошедшем и, конечно же, не хотел такого конфликта, тем более, насколько мне известно из СМИ, его самого там не было", — сказала РИА Новости Поклонская.

Она подчеркнула, что когда ранее бывала в монастыре, не видела, чтобы кто-то занимался рукоприкладством.