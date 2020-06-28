https://ria.ru/20200628/1573595782.html
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что инцидент с телеведущей Ксенией Собчак в Среднеуральском женском монастыре в... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T20:38
2020-06-29T01:10
схиигумен сергий (николай романов)
наталья поклонская
ксения собчак
свердловская область
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https://radiosputnik.ria.ru/20200628/1573591264.html
Русский Дух
Такие как Собчак с чего то решили что им всё можно и всё дозволено но это не так... И скорее всего её никто не бил..
272
Vlad Ivanov
Собчак в поиске, но шлейф её эпатажа не позволит ей стать серьёзным журналистом, избалованная и капризная, она уже исчерпала лимит терпения общества...
271
32
свердловская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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схиигумен сергий (николай романов), наталья поклонская, ксения собчак, свердловская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости.
Зампред комитета Госдумы
по международным делам Наталья Поклонская
заявила, что инцидент с телеведущей Ксенией Собчак
в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
вызывает сожаление.
Ранее Собчак сообщила, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре, в котором она собирала материал для своего расследования о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о "псевдопандемии" коронавирусной инфекции, и об избиении в монастыре детей. В епархии РИА Новости ранее заявили, что с первого дня просили журналистов не нагнетать ситуацию, и отметили, что во всем предстоит разобраться правоохранительным органам.
"Инцидент в монастыре на Урале вызывает сожаление. Надеюсь, съемочная группа и Ксения Собчак быстро выздоровеют, а история с настоятелем и строителем монастыря Сергием закончится хорошо, потому что я уверена, что он очень переживает о произошедшем и, конечно же, не хотел такого конфликта, тем более, насколько мне известно из СМИ, его самого там не было", — сказала РИА Новости Поклонская.
Она подчеркнула, что когда ранее бывала в монастыре, не видела, чтобы кто-то занимался рукоприкладством.
"Очень жаль, что тема религии так остро стоит в современной политике. Лично для меня любые провокации и перегибы на этот счет являются нечестными методами достижения целей. А перегибы есть, причем с обеих сторон. Либо манипулировать, либо провоцировать. Поэтому обычным людям нужно беречь простую, искреннюю и чистую веру, не поддаваясь ни манипуляциям, ни провокациям", — сказала Поклонская.