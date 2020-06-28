На Байкале появилось судно, способное очищать воду от нефтепродуктов

По ее данным, церемония прошла в селе Турка Прибайкальского района. Экологическое судно способно заправлять топливом и маслом водные суда, принимать для утилизации как жидкие, так и твердые отходы, а также канализационные стоки и нефтепродукты с других судов. А самое главное - перерабатывать и очищать нефтесодержащие и сточные воды, чтобы сбрасывать уже чистую воду в озеро Байкал.
"Сегодня на Байкале эксплуатируется много судов, но эффективной системы очистки вод с нефтепродуктами, которые необходимо утилизировать, не было. Сейчас создано уникальное судно, которое может принимать и жидкие отходы - это льяльные и подсланевые воды (вода, используемая для работы судовых установок, которая загрязняется и сливается за борт - ред.), и твердые бытовые отходы. Судно еще является и бункеровщиком - оно способно производить заправку других судов. Его специально проектировали для озера Байкал. И на всех внутренних водных путях страны, на Волге, Неве таких судов еще не было", - цитирует пресс-служба главу Бурятии Алексея Цыденова.
Он отметил, что решение о строительстве экологического судна было принято в 2017 году. Судно было построено за два года в рамках государственного контракта ПАО "Восточно-Сибирское речное пароходство" на общую сумму 625 миллионов рублей по заказу ФКУ "Речводпуть" Росморречфлота.
Длина нового судна составляет 51,6 метра, ширина 10,23 метра, высота борта 2,6 метра, осадка 1,80 метра. На танкере-бункеровщике будет работать экипаж из семи человек.
Новое экологическое судно будет курсировать по Байкалу, причаливая в местах наибольшего скопления водного транспорта. Это позволит значительно сократить количество сточных вод и сухого мусора, загрязняющих озеро. Экологическое судно передано в оперативное управление ФБУ "Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей".