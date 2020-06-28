Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200628/1573595456.html
На Байкале появилось судно, способное очищать воду от нефтепродуктов
Первый экологический танкер-буксировщик "имени Героя Советского Союза Георгия Москалёва", способный очищать воду от нефтепродуктов, спустили в воскресенье на... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T20:25
республика бурятия
новости - экология
восточно-сибирское речное пароходство
алексей цыденов
байкал
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570979759_0:80:3072:1808_1400x0_80_0_0_232c58feb82375ad10be60e5f9724393.jpg
https://ria.ru/20200617/1573021124.html
республика бурятия
байкал
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570979759_0:80:3072:1808_1400x0_80_0_0_232c58feb82375ad10be60e5f9724393.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570979759_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_2ba1d189108fc5a4a17bab2300e5391c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570979759_690:0:2738:2048_1400x0_80_0_0_cc4ef915eae5a46829da64477cf1c75d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика бурятия, новости - экология, восточно-сибирское речное пароходство, алексей цыденов, байкал, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

На Байкале появилось судно, способное очищать воду от нефтепродуктов

20:25 28.06.2020
2576
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкОзеро Байкал
Озеро Байкал
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Озеро Байкал. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 28 июн - РИА Новости. Первый экологический танкер-буксировщик "имени Героя Советского Союза Георгия Москалёва", способный очищать воду от нефтепродуктов, спустили в воскресенье на Байкале в Бурятии, сообщает пресс-служба главы республики.
По ее данным, церемония прошла в селе Турка Прибайкальского района. Экологическое судно способно заправлять топливом и маслом водные суда, принимать для утилизации как жидкие, так и твердые отходы, а также канализационные стоки и нефтепродукты с других судов. А самое главное - перерабатывать и очищать нефтесодержащие и сточные воды, чтобы сбрасывать уже чистую воду в озеро Байкал.
"Сегодня на Байкале эксплуатируется много судов, но эффективной системы очистки вод с нефтепродуктами, которые необходимо утилизировать, не было. Сейчас создано уникальное судно, которое может принимать и жидкие отходы - это льяльные и подсланевые воды (вода, используемая для работы судовых установок, которая загрязняется и сливается за борт - ред.), и твердые бытовые отходы. Судно еще является и бункеровщиком - оно способно производить заправку других судов. Его специально проектировали для озера Байкал. И на всех внутренних водных путях страны, на Волге, Неве таких судов еще не было", - цитирует пресс-служба главу Бурятии Алексея Цыденова.
Он отметил, что решение о строительстве экологического судна было принято в 2017 году. Судно было построено за два года в рамках государственного контракта ПАО "Восточно-Сибирское речное пароходство" на общую сумму 625 миллионов рублей по заказу ФКУ "Речводпуть" Росморречфлота.
Турист отдыхает на острове Ольхон
17 июня, 08:00Туризм
Байкал — это дешево? Как найти интересные и экономичные туры по России
Длина нового судна составляет 51,6 метра, ширина 10,23 метра, высота борта 2,6 метра, осадка 1,80 метра. На танкере-бункеровщике будет работать экипаж из семи человек.
Новое экологическое судно будет курсировать по Байкалу, причаливая в местах наибольшего скопления водного транспорта. Это позволит значительно сократить количество сточных вод и сухого мусора, загрязняющих озеро. Экологическое судно передано в оперативное управление ФБУ "Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей".
4823200
Обсудить 0
Республика БурятияНовости - ЭкологияВосточно-Сибирское речное пароходствоАлексей ЦыденовБайкалФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Рекомендуем
Экран монитора с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
Минтруд объяснил порядок новых выплат в десять тысяч рублей на детей
Дональд Трамп с клюшкой для игры в гольф
Трамп нарушил обещание и уехал играть в гольф
Первая собака породы вельш-корги пемброк на службе в российской полиции
Единственный в России полицейский корги вышел на пенсию
Праздничный салют в честь окончания ЧМ-2018 по футболу на Воробьевых горах в Москве
Более двух тысяч иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал причину исключения России из G8
Девушки во время праздника Ивана Купалы в посёлке Куйбышево Бахчисарайского района. 6 июля 2018
В Китае назвали три главных недостатка россиянок
Наталья Поклонская
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
В территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Явка на онлайн-голосовании по поправкам превысила 80 процентов
Компания The Pepsi Bottling Group , завод по розливу напитков
Компания PepsiCo присоединилась к рекламному бойкоту Facebook
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
Ракета "Ангара" оказалась в три раза дороже "Протона"
Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
В России резко ответили на заявление Праги о сносе памятника Коневу
Тестирование на коронавирус
Число жертв коронавируса в Чувашии выросло до 31
Военная техники перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Китайская газета оценила "смертоносные машины" на параде Победы в Москве
Люди отдыхают у фонтана Дружба народов на ВДНХ в Москве
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40Цены на нефть марки Brent упали до 40,18 доллара за баррель
08:40СМИ: финансирование нацпроектов могут сократить на 140 миллиардов рублей
08:36Защита Шамсутдинова намерена просить о рассмотрении дела присяжными
08:33Полиция завела дело после жестокого убийства хаски в Челябинской области
08:33В Южной Корее выявили 42 новых случая COVID-19
08:29В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
08:26СМИ: Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков
08:23Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
08:22В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
08:19В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
07:43Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
07:36В Южной Корее открыли порт Камчхон, закрытый из-за COVID
Лента новостейМолния