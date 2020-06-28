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https://ria.ru/20200628/1573595435.html
Число жертв коронавируса в Чувашии выросло до 31
Количество больных коронавирусом, скончавшихся в Чувашии, увеличилось до 31 человека, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T20:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
чувашская республика (чувашия)
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, чувашская республика (чувашия), общество

Число жертв коронавируса в Чувашии выросло до 31

20:31 28.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Количество больных коронавирусом, скончавшихся в Чувашии, увеличилось до 31 человека, сообщает оперштаб региона.
Всего в Чувашии зарегистрированы 4973 случая заражения, 2882 человека выздоровели.
"За последние сутки зарегистрировано 58 случаев заражения коронавирусом, еще двое пациентов умерли. Всего зафиксирован 31 смертельный случай. Появилась информация по последним умершим: мужчина 1947 года рождения (сахарный диабет), женщина (сахарный диабет, гипертоническая болезнь), женщина 1936 года рождения (постинфарктный кардиосклероз), женщина 1939 года рождения (ишемическая болезнь сердца)", - говорится в сообщении оперштаба.
Отмечается, что больницы республики все еще заполнены коронавирусными больными. "Сейчас по всей Чувашии развернуто около 2 тысяч коек для пациентов с COVID-19, свободны из них всего 316. Почти 4 десятка человек находятся на искусственной вентиляции легких", - подчеркивается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЧувашская Республика (Чувашия)Общество
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