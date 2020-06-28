Минтруд объяснил порядок новых выплат в десять тысяч рублей на детей

Экран монитора с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Минтруда рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.

В пресс-службе ведомства сообщили, что при осуществлении установленной ранее единовременной выплаты на детей от трех до 16 лет был проработан технический алгоритм электронного обмена информацией. Это позволило максимально быстро перечислить средства более чем на 15 миллионов детей в течение первого же дня выплат. Оставшиеся средства по поступившим до 1 июня заявлениям начислили россиянам в течение десяти дней. Всего выплаты осуществлены уже на 21 миллион детей.

В Минтруде подчеркнули, что россияне оценили оперативность и удобство в предоставлении социальной поддержки.

"Этот же подход и технический алгоритм используются и при назначении новой единовременной выплаты", — сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что новые выплаты начнутся уже с 1 июля. При этом не требуется подачи отдельного заявления от родителей. Решение будет принято на основании данных, которые уже есть у ПФР

Как отметили в Минтруде, выплата осуществляется в соответствии с ранее принятым подходом, никаких решений по изменению действующего алгоритма не принималось.