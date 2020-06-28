https://ria.ru/20200628/1573595148.html
В Латвии выявили один новый случай заражения коронавирусом
Один новый случай заболевания COVID-19 выявлен в Латвии за последние сутки, общее число заболевших составило 1116, сказано в сообщении на сайте Центра контроля... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T20:15
2020-06-28T20:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
латвия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, латвия, в мире