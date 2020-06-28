В Ираке закрыли лагерь беженцев из-за появления больного COVID-19

"У одного из сотрудников медпункта на территории лагеря был обнаружен коронавирус, после чего было принято решение закрыть лагерь на карантин. Контакты инфицированного устанавливаются, проводятся тесты у тех, с кем он контактировал", - отметил представитель управления.