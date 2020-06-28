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В Ираке закрыли лагерь беженцев из-за появления больного COVID-19
Власти провинции Дахук в Иракском Курдистане закрыли на карантин лагерь сирийских беженцев Домиз, расположенный на юге провинции, из-за обнаружения больного... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T20:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
иракский курдистан
дахук (мухафаза)
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коронавирус covid-19, иракский курдистан, дахук (мухафаза), ирак, в мире

В Ираке закрыли лагерь беженцев из-за появления больного COVID-19

20:13 28.06.2020
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© Sputnik / Сара НуреддинЛагерь беженцев
Лагерь беженцев
© Sputnik / Сара Нуреддин
Лагерь беженцев. Архивное фото
ДОХА, 28 июн - РИА Новости. Власти провинции Дахук в Иракском Курдистане закрыли на карантин лагерь сирийских беженцев Домиз, расположенный на юге провинции, из-за обнаружения больного коронавирусом, сообщил в воскресенье иракский новостной портал "Шафак ньюс" со ссылкой на представителя управления здравоохранения провинции.
"У одного из сотрудников медпункта на территории лагеря был обнаружен коронавирус, после чего было принято решение закрыть лагерь на карантин. Контакты инфицированного устанавливаются, проводятся тесты у тех, с кем он контактировал", - отметил представитель управления.
По его словам, в лагере могут быть введены дополнительные карантинные меры, чтобы не допустить вспышки заболевания.
По последним данным минздрава Ирака, число случаев заражения новым коронавирусом с начала пандемии превысило в стране 43,2 тысячи человек, выздоровели 19 938 человек, скончались 1 660 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Иракский КурдистанДахук (мухафаза)ИракВ мире
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