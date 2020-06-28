Почти половина избирателей проголосовали на выборах президента Польши

ВАРШАВА, 28 июн - РИА Новости. Явка на выборах президента Явка на выборах президента Польши по состоянию на 17.00 (18.00 мск) приблизилась к 50%, сообщил глава Государственной избирательной комиссии страны Сильвестр Марчиняк на пресс-конференции в воскресенье.

В воскресенье в Польше проходит первый тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 7.00 (8.00 мск). На пост главы государства претендуют 15 кандидатов, в том числе действующий президент Анджей Дуда . Если ни один из них не наберет более 50% голосов избирателей, то 12 июля состоится второй тур выборов.

"Государственная избирательная комиссия на основании данных 100% комиссий сообщает, что по состоянию на 17.00 выданы бюллетени 47,89% избирателям", - сообщил глава Госизбиркома.

Во время президентских выборах 2015 года на 17.00 явка составила 34,41%.

Лучшая явка наблюдается в столичном Мазовецком воеводстве - 51,18%, а худшая - в Опольском - 42,42%.

Марчиняк также сообщил, что несмотря на относительно медленно идущий процесс голосования, что связано с усиленными санитарными мерами, необходимыми в период пандемии коронавирусной инфекции, продлять время голосования пока не планируется. "Ни одна из избирательных комиссий, ни один из избирательных комиссаров пока не обратились с такой просьбой", - сказал он.

По данным избиркома, к настоящему моменту зарегистрировано 242 преступления и правонарушения, связанных с выборами. В частности, председатель одной из участковых комиссий в нетрезвом виде совершил ДТП. Кроме того, расследуется информация о том, что один из избирателей вынес с участка свой избирательный бюллетень.