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Почти половина избирателей проголосовали на выборах президента Польши
Явка на выборах президента Польши по состоянию на 17.00 (18.00 мск) приблизилась к 50%, сообщил глава Государственной избирательной комиссии страны Сильвестр... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T20:11
анджей дуда
польша
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
анджей дуда, польша, в мире

Почти половина избирателей проголосовали на выборах президента Польши

20:11 28.06.2020
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© AP Photo / Darko Bandic:Женщина на избирательном участке в Варшаве, Польша
:Женщина на избирательном участке в Варшаве, Польша
© AP Photo / Darko Bandic
:Женщина на избирательном участке в Варшаве, Польша
ВАРШАВА, 28 июн - РИА Новости. Явка на выборах президента Польши по состоянию на 17.00 (18.00 мск) приблизилась к 50%, сообщил глава Государственной избирательной комиссии страны Сильвестр Марчиняк на пресс-конференции в воскресенье.
В воскресенье в Польше проходит первый тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 7.00 (8.00 мск). На пост главы государства претендуют 15 кандидатов, в том числе действующий президент Анджей Дуда. Если ни один из них не наберет более 50% голосов избирателей, то 12 июля состоится второй тур выборов.
"Государственная избирательная комиссия на основании данных 100% комиссий сообщает, что по состоянию на 17.00 выданы бюллетени 47,89% избирателям", - сообщил глава Госизбиркома.
Во время президентских выборах 2015 года на 17.00 явка составила 34,41%.
Лучшая явка наблюдается в столичном Мазовецком воеводстве - 51,18%, а худшая - в Опольском - 42,42%.
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Марчиняк также сообщил, что несмотря на относительно медленно идущий процесс голосования, что связано с усиленными санитарными мерами, необходимыми в период пандемии коронавирусной инфекции, продлять время голосования пока не планируется. "Ни одна из избирательных комиссий, ни один из избирательных комиссаров пока не обратились с такой просьбой", - сказал он.
По данным избиркома, к настоящему моменту зарегистрировано 242 преступления и правонарушения, связанных с выборами. В частности, председатель одной из участковых комиссий в нетрезвом виде совершил ДТП. Кроме того, расследуется информация о том, что один из избирателей вынес с участка свой избирательный бюллетень.
Голосование продлится до 21.00 (22.00 мск). Сразу после закрытия избирательных участков будут оглашены данные exit-poll.
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