Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200628/1573594927.html
Компания PepsiCo присоединилась к рекламному бойкоту Facebook
Американская компания PepsiCo присоединилась к бойкоту компании Facebook, она больше не будет размещать рекламу в соцсети, сообщает телеканал Fox News со... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T20:11
facebook
pepsico, inc.
unilever
марк цукерберг
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/19121/02/191210287_0:268:2567:1712_1400x0_80_0_0_dbd0e0d6f2a94576aa87c08753df3472.jpg
https://ria.ru/20200627/1573548640.html
https://ria.ru/20200628/1573565108.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/19121/02/191210287_0:268:2567:1712_1400x0_80_0_0_dbd0e0d6f2a94576aa87c08753df3472.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/19121/02/191210287_0:28:2567:1953_1400x0_80_0_0_0818a40dd344d00feb9256870e0691f4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/19121/02/191210287_0:0:2001:2000_1400x0_80_0_0_7c58399084dbe928079034bd24f30d8f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
facebook, pepsico, inc., unilever, марк цукерберг, в мире

Компания PepsiCo присоединилась к рекламному бойкоту Facebook

20:10 28.06.2020 (обновлено: 20:11 28.06.2020)
5065
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКомпания The Pepsi Bottling Group , завод по розливу напитков
Компания The Pepsi Bottling Group , завод по розливу напитков
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Американская компания PepsiCo присоединилась к бойкоту компании Facebook, она больше не будет размещать рекламу в соцсети, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация по защите гражданских прав Color of Change, правозащитная организация "Антидиффамационная лига США" (ADL) и другие правозащитники призвали компании прекратить размещать рекламу в Facebook в июле, чтобы выразить протест из-за отсутствия регулирования такого контента. В пятницу компания North Face сообщила, что не будет размещать в Facebook рекламу из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом" в соцсети. Позже один из крупнейших американских телекоммуникационных операторов Verizon Communications Inc присоединился к бойкоту, отказавшись от рекламы в Facebook и Instagram. Аналогичное заявление сделала компания Unilever.
Марк Цукерберг
27 июня, 09:46
СМИ оценили убытки Цукерберга из-за отказа компаний от рекламы в Facebook
По данным Fox News, компания PepsiCo пока не сообщила о своем решении официально. При этом сотрудники компании заявляют, что бойкот будет действовать в июле и августе.
Телеканал сообщает, что компания ежегодно расходует на продвижение и рекламу 2,6 миллиарда долларов, и большая часть расходов связана с публикацией рекламы в социальных сетях, в том числе в Facebook.
Агентство Блумберг сообщило в субботу, что из-за бойкота рекламы в социальных сетях корпорации глава Facebook Марк Цукерберг потерял примерно 7,2 миллиарда долларов. Цукерберг ранее заявил, что компания внесет изменения в свою политику и запретит ненавистнические высказывания в рекламе, размещенной в соцсети.
Социальная сеть Facebook
Вчера, 08:00
Скоро начнется "охота на русских": опасную свободу ликвидируют
18751254
Обсудить 1
FacebookPepsiCo, Inc.UnileverМарк ЦукербергВ мире
Рекомендуем
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Мир перевернулся: Германия готовит санкции против США
Военная техники перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Китайская газета оценила "смертоносные машины" на параде Победы в Москве
Девушка на одной из улиц в Москве
Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне
Социальная сеть Facebook
Скоро начнется "охота на русских": опасную свободу ликвидируют
Угон автомобиля
Названы шесть признаков готовящегося угона автомобиля
Наталья Поклонская
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
Ракета "Ангара" оказалась в три раза дороже "Протона"
Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
Экран монитора с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
Минтруд объяснил порядок новых выплат в десять тысяч рублей на детей
Люди отдыхают у фонтана Дружба народов на ВДНХ в Москве
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал причину исключения России из G8
Окрошка на кефире
Китайский блогер восхитился "самым удивительным" блюдом русской кухни
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки
Военнослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане
Разведка США сочла данные о "сговоре" России с талибами недостоверными
Нефтяные вышки в США
Американский добытчик сланцевой нефти Chesapeake объявил о банкротстве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40Цены на нефть марки Brent упали до 40,18 доллара за баррель
08:40СМИ: финансирование нацпроектов могут сократить на 140 миллиардов рублей
08:36Защита Шамсутдинова намерена просить о рассмотрении дела присяжными
08:33Полиция завела дело после жестокого убийства хаски в Челябинской области
08:33В Южной Корее выявили 42 новых случая COVID-19
08:29В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
08:26СМИ: Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков
08:23Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
08:22В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
08:19В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
07:43Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
07:36В Южной Корее открыли порт Камчхон, закрытый из-за COVID
Лента новостейМолния