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Малышева рассказала, какие лекарства спасают жизнь при коронавирусе
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала в инстаграме, что помогло ее 87-летней матери побороть коронавирусную инфекцию. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T20:05
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353
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Малышева рассказала, какие лекарства спасают жизнь при коронавирусе

20:05 28.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЕлена Малышева
Елена Малышева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала в инстаграме, что помогло ее 87-летней матери побороть коронавирусную инфекцию.
Медик отметила, что Галина Александровна провела больше месяца в больнице и две недели в реанимации. По словам Малышевой, пенсионерка находилась в группе риска.
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"У нее тяжелая сердечная недостаточность, гипертония, легочная гипертензия из-за пороков сердца, постоянная форма мерцательной аритмии, три порока сердца. У мамы стоит кардиостимулятор, три стенда в сердечных артериях", — написала телеведущая.
Врач обратила внимание, что ее мать постоянно принимала антикоагулянты, которые разжижают кровь. Как заявила Малышева, именно они "спасают жизни при коронавирусе".
Она добавила, что в больнице вместо таблеток стали давать пациентке антикоагулянты в уколах.
"Самыми эффективными лекарствами оказались антикоагулянты, моноклональные антитела, возможно, дексаметазон", — считает Малышева.
По словам самой Галины Александровны, победить болезнь ей помогло желание жить.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Елена МалышеваЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
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ИДИван Драго
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И это доктор наук?
28 июня, 20:25
Олег 84
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