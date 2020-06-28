Малышева рассказала, какие лекарства спасают жизнь при коронавирусе

Медик отметила, что Галина Александровна провела больше месяца в больнице и две недели в реанимации. По словам Малышевой, пенсионерка находилась в группе риска.

"У нее тяжелая сердечная недостаточность, гипертония, легочная гипертензия из-за пороков сердца, постоянная форма мерцательной аритмии, три порока сердца. У мамы стоит кардиостимулятор, три стенда в сердечных артериях", — написала телеведущая.

Врач обратила внимание, что ее мать постоянно принимала антикоагулянты, которые разжижают кровь. Как заявила Малышева, именно они "спасают жизни при коронавирусе".

Она добавила, что в больнице вместо таблеток стали давать пациентке антикоагулянты в уколах.

"Самыми эффективными лекарствами оказались антикоагулянты, моноклональные антитела, возможно, дексаметазон", — считает Малышева.

По словам самой Галины Александровны, победить болезнь ей помогло желание жить.