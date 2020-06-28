https://ria.ru/20200628/1573594846.html
Малышева рассказала, какие лекарства спасают жизнь при коронавирусе
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала в инстаграме, что помогло ее 87-летней матери побороть коронавирусную инфекцию. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T20:05
2020-06-28T20:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
елена малышева
здоровье
здоровье - общество
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Иван Драго
Отключите ей интернет!
21
Олег 84
И это доктор наук?
18
7
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, елена малышева, здоровье, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала
в инстаграме, что помогло ее 87-летней матери побороть коронавирусную инфекцию
.
Медик отметила, что Галина Александровна провела больше месяца в больнице и две недели в реанимации. По словам Малышевой, пенсионерка находилась в группе риска.
"У нее тяжелая сердечная недостаточность, гипертония, легочная гипертензия из-за пороков сердца, постоянная форма мерцательной аритмии, три порока сердца. У мамы стоит кардиостимулятор, три стенда в сердечных артериях", — написала телеведущая.
Врач обратила внимание, что ее мать постоянно принимала антикоагулянты, которые разжижают кровь. Как заявила Малышева, именно они "спасают жизни при коронавирусе".
Она добавила, что в больнице вместо таблеток стали давать пациентке антикоагулянты в уколах.
"Самыми эффективными лекарствами оказались антикоагулянты, моноклональные антитела, возможно, дексаметазон", — считает Малышева.
По словам самой Галины Александровны, победить болезнь ей помогло желание жить.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.